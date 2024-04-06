花蓮強震後…荒廢逾50年日治舊橋重見天日 承擔蘇花疏運任務
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花蓮3日發生強震，台9線蘇花公路下清水橋遭落石擊毀，意外讓隱藏50多年的日治時期舊橋重見天日，經技師評估橋台結構及承載力都很穩固，改建加固成臨時鋼便橋，承擔疏運重責。
下清水橋（158.6K）跨徑25公尺、深度20公尺，這次強震遭掉落巨石砸毀，是蘇花公路災情最慘重的路段，雙向交通中斷，正當工程人員煩惱如何修繕，發現平行靠山壁處，有座長約10公尺的舊橋。
公路局東區養護工程分局副分局長陳柏成接受中央社記者採訪，這座舊橋是日治時期建造，建於1930年，因橋面較窄，公路局在東側新建下清水橋，1971年完工通車後，舊橋就荒廢至今，地震後有請技師評估，發現橋台結構及承載力都很穩固，可作為初期搶通便道。
工程人員將橋面鋪設逾20支長約12公尺的H鋼，可承受小型車重量，工程順利完工，今天下午開放通行，已有不少車輛在崇德管制站等候放行。
花蓮縣文化局指出，舊下清水橋目前沒有文資身分，下週會主動詢問公路局，若確認在花蓮轄內，將告知文資法規範，依文資法第15條規定，公有50年以上的建造物，在處分前要進行文化資產價值評估，若已有工程行為，仍建議補正辦理文化資產價值評估現勘程序。
下清水橋鋼便橋今天晚間6時起採時段性、單線雙向放行，僅開放5噸以下小型車通行，每天上午7時、中午12時及傍晚5時各放行1小時，夜間實施預警性封閉管制。
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