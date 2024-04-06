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募款逾7億？花蓮縣府：僅400多萬
▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報
花蓮縣政府為震災開設「重大災害民間賑災捐款專戶」募款，外傳金額逾七億元，縣府昨天澄清僅入帳四百萬餘元，謠言稱縣府已獲數億捐款，恐影響其他捐款者意願，「對募款影響甚巨」，且要等善款委員會成立，由中央分配運用，目前先由縣府支出震災所需。
縣府近日到各災民安置處開說明會，會中有災民提問，外界傳出目前各界捐出的善款已超過七點二億元，善款到哪裡去了？質疑補助款額度和外傳金額落差太大。
縣府行政暨研考處長吳昆儒澄清，「七點二億元」是假消息，目前補助款由縣府預算支應，以及二○一八年花蓮○二○六震災中募集到的善款餘額補充，現有資金絕對不夠用，第一時間優先用於安置災居，後續重建等需要較大金額的部分，再由善款補齊。
縣長徐榛蔚也表示，花蓮需要援手，公部門屋損修繕用政府自有資金，但民間建物重建及災民離開臨時避難所需要的第一筆錢，都亟需善款，社會各界無論捐款給衛福部或花蓮縣的賑災專戶，都非常感謝。
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