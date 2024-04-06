施工時遇雨 天王星大樓拚2周內拆完

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花蓮強震導致天王星大樓坍塌傾斜，昨天縣府開始拆除，將廿四小時施工，力拚二周特搜隊拆完；同時坍塌的北濱路五樓民宅規模較小，地震當天就開始拆除，昨已夷為平地。施工時天空不斷降雨，住戶感嘆「連老天爺都在哭」。

縣府安排昨上午先由立委傅崐萁、縣長徐榛蔚夫婦祭拜，祈求動工順利，十時開始拆除天王星大樓，並預先搭建穩定大樓的鋼梁，以及保護旁邊旅館的鷹架、保護網。

縣府行政暨研考處長吳昆儒說，會先打三根鋼梁三角支撐建物結構，再拉掉大樓正面玻璃，查看大樓內部狀況，若發現民眾財物，會取出讓民眾認領。建設處長鄧子榆表示，鋼梁作用是讓建築物在拆除過程中穩定，鷹架與保護網則是保護相隔僅三、四公尺的麗翔飯店，避免拆除過程中被波及，拆除原則上由上往下，先拆上方較重的結構體，減緩下層負擔。

下午施工時又發生有感餘震，大樓又前傾一公分、左傾零點五公分，工地主任評估「不是很穩定」，但台灣土木技師公會評估「看起來不至於造成建物倒塌」，最後延至傍晚五時施工。

大樓拆除時雨勢漸強，俗稱「大鋼牙」的機具伸到空中，來回測試幾次以後，在九樓頂外牆咬下第一口，逐漸拆除外牆，磚塊、水泥撲簌簌落下。管制區外圍也湧入不少民眾觀看；天王星大樓管委會主委王貞云感傷地說「連老天爺都在哭」。

七十一歲汪姓女住戶一早就到拆除現場陳情，希望開拆前先進屋取回財物。她說，十幾年前買下天王星的房屋，地震時她在外面，趕回時發現已經回不去了，她的孩子經濟都僅堪維持，還有一個去年九月中風，親友們包了一筆錢給她，「不拿回來要怎麼生活」？徐榛蔚稍晚說，大樓仍非常傾斜，走進去平衡會有問題，非常危險，不建議現在進入。

王貞云說，大樓有廿五戶，每戶只能領補助金一萬元，很難支付尋找新居的費用，遑論其他緊急支出；天王星每戶租金約五千到七千元，許多住戶經濟狀況不佳，沒有存款，如今再遇震災，「真的不知道下一頓飯在哪」。

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