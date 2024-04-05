快訊

老家旁有斷層！她推薦1網站1 APP「買房前必查」 多一分保障

變天搶時間！4縣市特搜快攻 九曲洞9人獲救

加強監測梅山斷層！氣象署：百年無大震能量累積 點名嘉義近期地震頻繁

影／高雄特搜隊挺進花蓮救災影片 近萬「脆友」感動到哭

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
花蓮強震救災不分你我，高雄特搜隊前進花蓮救災身影曝。記者王昭月／翻攝
花蓮強震救災不分你我，高雄特搜隊前進花蓮救災身影曝。記者王昭月／翻攝

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮3日發生強震，各縣市特搜隊挺進救援，擔任議會警消委員會召集人的高市議員林智鴻在Threads發出高雄特搜隊員參與救援影片，近萬名「脆友」感動按讚，向救難英雄致敬。

花蓮這次強震災慘重，各界同島一命，紛伸出援手，高雄市消防局特搜隊出動64人、4犬，昨天在太魯閣工務段搭建行動基地營，並在布洛灣、山月村找到16人，市長陳其邁在臉書發文致謝，期盼「救災順利，一切平安」。

高市議員林智鴻昨晚在Threads發出高雄特搜隊員挺進太魯閣受損路段緊急救援的影片，發文致敬，獲近萬人共鳴，留言迴響。有脆友說:「看著眼眶就濕了，希望他們也注意自身安全，平安歸來」、「覺得好感動，謝謝你們」、「他們冒著生命危險往前衝，敬佩、感動」、「好超現實的場面...特搜真的都是英雄」。

林智鴻表示，看完影片的第一時間他都快哭了，高雄市特搜隊員在事發3小時內起飛前往花蓮，在餘震不斷，落石隨時掉落的艱難環境，都看得見他們勇敢挺進的身影，未來他會全力推動高雄市消防局特搜中隊，升格為特搜大隊，用預算支持特搜隊員的救災設備量能與福利，讓救災救難體系更升級。

花蓮強震救災不分你我，高雄特搜隊前進花蓮救災身影曝。記者王昭月／翻攝
花蓮強震救災不分你我，高雄特搜隊前進花蓮救災身影曝。記者王昭月／翻攝

0403花蓮大地震 花蓮強震

延伸閱讀

影／高雄消防栓號誌牌也偷 18歲男愛搗蛋這下糟了

花蓮強震數百人仍受困天祥 外籍遊客有人受傷後送、有人續等救援

獨／巨大黃鰭鮪群聚高雄外海 香港釣客包船爽拉21尾

影／花蓮天王星大樓開拆！受災戶想進去拿東西 縣府：危險不宜

相關新聞

影／變天搶時間！4縣市特搜快攻 九曲洞9人獲救

花蓮地震第3天，因台8線中橫公路尚未搶通到九曲洞，考量變天，為搶救人時效，4縣市特搜菁英今天快攻，從175公里處走1小時...

影／太魯閣砂卡礑步道再增2亡魂 搜救隊破壞巨石努力保全遺體

花蓮地震過後，砂卡礑步道疑似有游姓一家五口及胡姓女子共6人失聯，救難人員連日搜尋，今天上午9時25分，發現兩人被巨石壓住，已無生命跡象，因石頭量體相當大，正動員機具破壞，將人拉出。

花蓮天王星大樓拆除作業機器裝設完畢 將提前開拆

0403花蓮大地震導致天王星大樓塌陷傾斜，花蓮縣府安排大樓拆除工作，原定今天下午1時開始，由於昨天提前架設好機器，有望提...

花蓮大地震後...昨晚規模5.1餘震感受特強烈？氣象署曝原因

0403花蓮大地震後餘震不斷，昨晚10點30分花蓮縣近海先是發生規模5.1地震，今天凌晨2點35分同樣在花蓮縣近海發生規...

天王星大樓開始拆除前置保護搭2根鋼梁 預計2周拆除

0403花蓮地震，天王星大樓坍塌傾斜，今天上午9時立委傅崐萁、縣長徐榛蔚祭拜完畢，10時許開始拆除工程的前置保護作業，預...

影／高雄特搜隊挺進花蓮救災影片 近萬「脆友」感動到哭

花蓮3日發生強震，各縣市特搜隊挺進救援，擔任議會警消委員會召集人的高市議員林智鴻在Treads發出高雄特搜隊員參與救援的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。