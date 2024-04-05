影／高雄特搜隊挺進花蓮救災影片 近萬「脆友」感動到哭
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花蓮3日發生強震，各縣市特搜隊挺進救援，擔任議會警消委員會召集人的高市議員林智鴻在Threads發出高雄特搜隊員參與救援影片，近萬名「脆友」感動按讚，向救難英雄致敬。
花蓮這次強震災慘重，各界同島一命，紛伸出援手，高雄市消防局特搜隊出動64人、4犬，昨天在太魯閣工務段搭建行動基地營，並在布洛灣、山月村找到16人，市長陳其邁在臉書發文致謝，期盼「救災順利，一切平安」。
高市議員林智鴻昨晚在Threads發出高雄特搜隊員挺進太魯閣受損路段緊急救援的影片，發文致敬，獲近萬人共鳴，留言迴響。有脆友說:「看著眼眶就濕了，希望他們也注意自身安全，平安歸來」、「覺得好感動，謝謝你們」、「他們冒著生命危險往前衝，敬佩、感動」、「好超現實的場面...特搜真的都是英雄」。
林智鴻表示，看完影片的第一時間他都快哭了，高雄市特搜隊員在事發3小時內起飛前往花蓮，在餘震不斷，落石隨時掉落的艱難環境，都看得見他們勇敢挺進的身影，未來他會全力推動高雄市消防局特搜中隊，升格為特搜大隊，用預算支持特搜隊員的救災設備量能與福利，讓救災救難體系更升級。
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