花蓮山區705人受困15人失聯 砂卡礑疑一家活埋

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規模七點二的花蓮大地震，罹難人數昨再新增一人，截至昨晚有十死一○九九傷，仍有疑似被活埋者待救，共十五人失聯，受困者七○五人。搜救人員昨挺進花蓮山區救出逾百名受困者，獲救者餘悸猶存，直呼「落石像子彈，整夜都睡不著」；六十五歲連姓男子在小錐麓步道遭活埋，家屬盼能在四十八小時內脫困，但特搜人員找到連時，已明顯死亡。

氣象署表示，截至昨天晚上九時，全台餘震累計達四○一次。中央災害應變中心昨晚九時統計，花蓮地震受困人數從昨天上午一○一人，中午過後暴增七倍至七○五人，主因是天祥晶英酒店員工及天祥活動中心共六八八人，因聯外道路中斷受困，加上受困九曲洞晶英酒店員工十人、東華大學學生六人、台八線一七○公里處一名印度籍男子。空勤直升機已載運飲水食糧上山空投。

失聯十五人為砂卡礑步道三大三小共六人、中和礦場一人、秀林鄉露營夫妻二人、豐濱鄉高山四十號一人、洛韶一人，另有四名外籍人士。

花蓮消防局指出，六人在砂卡礑隧道處登山失聯，有外籍人士通報在現場目擊土石崩落砸到游姓一家五口，深怕遭活埋，救難人員尚未尋獲。今天軍方將在可能的熱點開挖。

鐵路搶通 公路搶修中

大地震一度中斷花蓮往北的鐵公路，鐵路昨搶通，公路有部分仍在搶修中。公路局指出，台九線蘇花公路下清水橋被巨石擊落，形成跨距廿五公尺、深廿公尺的缺口，力拚明天下午六時前補強供小車走，整體復建要到今年底。台八線中橫公路處處落石，有十五處災點，昨已搶通十處災點，修復時程不明朗。

搜救隊昨挺進太魯閣山區搶救受困者，連男與妻子、女兒前天行經小錐麓步道遇山崩，脫困的連妻表示，丈夫來不及逃出，恐遭活埋。

支援的屏東搜救隊昨下午前往搶救，從空拍畫面發現連男倒臥在土堆中，定位座標後，救難人員涉險挺進危險落石區，清除圍欄、鋼絲等障礙物，將已無氣息的連男搬運下山。

另一搜救難度較高的台泥花蓮和平礦場，空勤直升機空投食物給受困的五十九名員工，因員工多為和平澳花部落族人，熟悉地形，決定不等道路開通，改循當地舊林道開路下山。

花蓮大地震搶救行動昨第二天，空勤總隊直升機進入災區搶救傷患及受困者。記者劉學聖／攝影

直升機也飛往和仁礦區，吊掛六人及前天已身亡的欣欣水泥代銷商李姓員工，但和仁礦區還有一名蕭姓男員工仍失蹤待尋。

太魯閣晶英酒店卅五名員工分乘三輛交通車上班，途中遇到強震落石，一輛中巴車尾遭落石擊中翹起，三輛車隨即衝進附近明隧道避難，撐過一天一夜，空拍機昨天拍到影像，獲救時滿身塵土驚魂未定，有人直呼「差點以為大家都要死在這裡了」。除了晶英員工，一旁第二明隧道的九人也被救出，九曲洞隧道另有十人待救。

花蓮7.2強震 再添1死 製表／古和純、王長鼎

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