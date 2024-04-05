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妻遭石砸中 「看她在懷中失去呼吸」

聯合報／ 記者陳敬丰王思慧／花蓮報導
屏東縣特搜人員昨挺進小錐麓步道，在陡峭土堆中將圍欄等障礙物清除，搬出連男遺體再送上救護車。圖／屏東縣消防局提供
屏東縣特搜人員昨挺進小錐麓步道，在陡峭土堆中將圍欄等障礙物清除，搬出連男遺體再送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

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花蓮大地震已奪走十條性命，檢察官昨完成相驗，四十四歲余姓女子是邊坡修復工程員，地震時與同為工程員的史姓丈夫正準備上工，卻在天搖地動中被落石砸中，史男奮力抱起妻子到邊坡躲避，卻只能看著妻子在懷中逐漸失去呼吸。

第十人罹難的是六十五歲連姓男子，連男和妻子、女兒長年住在國外，這次清明節返鄉，趁連假到太魯閣國家公園小錐麓步道健行，卻遇到花蓮大地震，石落如雨，妻女脫困報案，未料丈夫慘遭掩埋。

罹難家屬連兩天到殯儀館認屍，多半掩面哭著見親人最後一面；史姓邊坡修復工程員和妻子數年前結褵，兩人都是二婚，一家六口重組家庭幸福同住。

地震發生時，台八線一八三公里邊坡的落石如大雨般，從山坡上滾滾落下，「石頭太多了，根本躲不開」，史男說，他伸手要拉住妻子，卻看到一顆像車頭大的巨石，一路不規則地滾下，最後砸中身邊的妻子。他當下用身體掩住倒下的妻子，並抱到坡邊躲避；一開始妻子還有意識，漸漸出氣多進氣少，直到失去呼吸。

花蓮和仁礦區六十五歲李姓工人被落石擊中罹難，妻兒昨都到殯儀館，李妻哀戚地說，每天丈夫出門前，都提醒他工作要小心、開車慢一點，本想說做到六十五歲就別做，「但他就硬要做」。

花蓮高農康姓女輔導教師原已逃出，為救貓返回天王星大樓不幸喪生。

花農輔導室主任蘇延任是康女的直屬主管，蘇哽咽地說「才說完再見，就再見不到」，她是非常尊重、熱愛生命的人，他們在校內種菜，收成時清除菜蟲，只有康會一隻一隻挑出來放生。

外界關心康姓女教師的貓是否順利脫困，由於她陳屍在大樓一、二樓樓梯間，目前推測她的貓應該還在七樓租屋內，今天逐層開拆時，也許有機會救出這隻貓。昨天也有其他住戶心急如焚想回家帶出寵物，但因為建物傾斜、危險性太高，無法放行。

0403花蓮大地震 太魯閣國家公園 殯儀館 花蓮強震 落石

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