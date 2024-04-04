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餘震未歇！22:30花蓮近海又發生規模5.1地震 最大震度4級

感謝國際社會關心「中國台灣」？耿爽發言引起不滿

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中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自大陸外交部網站）
中國常駐聯合國副代表耿爽。（取自大陸外交部網站）

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中國駐聯合國大使耿爽4月3日在安理會有關兒童與武裝衝突的會議上，在發言最後突然提到剛才有代表在發言中提到中國台灣地區發生的強烈地震。他說，中國大陸方面對此次地震造成的傷害高度關切，已向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，並願提供協助。耿爽表示：「我們感謝國際社會表達的同情與關心」。

據台灣《自由時報》報導，台灣外交部發言人劉永健對此表示不滿，外交部嚴正譴責中國利用台灣震災在國際上進行認知作戰的無恥行徑，正凸顯中國對台灣只有政治算計、毫無善意的威權本質。外交部還強調，中華民國（台灣）是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣2350萬人民；中華人民共和國從未統治台灣，台灣也絕不是中華人民共和國的一部分。

北京稱民主執政的台灣是其領土的一部分，並在國際社會上要求有代表權。本周三，台灣東部發生7.2級地震，已造成10人死亡。台灣政府已向世界多國政府領導人表達的關切及願意提供支持表示感謝，其中包括台灣最重要的國際支持者美國。

（路透社、自由時報）

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0403花蓮大地震 北京 地震 外交部 花蓮強震

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