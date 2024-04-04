7.2強震「為何國家警報沒響？」 氣象署解釋被一票網友揪疑點：不要找藉口

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮7.2強震全台劇烈搖晃超有感！就連雙北最大震度都達5弱等級。不過台北市卻有許多民眾根本沒收到國家級警報，雖然氣象署解釋預估震度比實際小太多，才沒發出警報，但網友利用「KNY台灣天氣APP」比對後，直呼「氣象署比民間的還不準是哪招？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「全台狂搖國家級警報怎沒響？氣象署回應了」為題，指出氣象署因系統預估震度不到4級，所以沒發出國家級警報，但KNY台灣天氣APP同樣使用氣象署資料，第一時間卻跳出台北震度4級的警報。

這名網友進一步說明，氣象署最終地震報告顯示台北震度達5弱等級，「從警報時的3級多到最後變5弱，震度整整差了1級以上」，讓他直呼「誤差比民間APP還要大」，質疑氣象署不要找藉口，趕快把問題找出來。

貼文一出後，多數網友持相同看法，紛紛表示「以前比這個小多了都叫到覺得吵了，今天這個不可能估錯吧」、「以前小地震的時候狂發，現在大地震跟我說不到標準？」、「今天搖10幾次，1次都沒響」、「氣象署本來就很爛啊…常常不準」、「連降雨都預測不好的，你期待他能幹嘛」、「干擾選舉的無聊警報卻響不停」。

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