聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮大地震／高樓密集 台北人：搖晃感勝九二一

聯合報／ 記者周湘芸邱瓊玉鄭朝陽／台北報導
昨天上午7時58分許，花蓮發生規模7.2強震，彰化縣震度5級，是九二一以後，少見的震度。圖／取自中央氣象署
昨天上午7時58分許，花蓮發生規模7.2強震，彰化縣震度5級，是九二一以後，少見的震度。圖／取自中央氣象署

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣昨發生規模七點二有感地震，很多人腦海立刻湧上九二一大地震恐怖記憶。中央氣象署表示，近廿八年來共發生七起規模七以上的地震，這次花蓮地震與九二一大地震規模相當，不同的是九二一大地震的震央在南投集集的陸地，且震源深度僅八公里，導致災情嚴重；這次震央在外海，影響不像九二一那麼嚴重。

九二一大震主因是車籠埔斷層錯動，主震搖晃一○二秒，比花蓮主震搖晃六十秒久。昨天地震後有上百起餘震，最大是主震後不到十五分鐘規模六點五餘震，九二一也在一小時內出現規模六點七餘震，一周內規模超過六的餘震八次。

地震測報中心主任吳健富表示，台灣規模六到七地震，一年約二至四個，近廿八年來規模達七以上地震有七起，其中四起在東部，屏東有兩起。規模最大為九二一大地震，此次花蓮地震為規模第二大。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，台灣西部地震都屬活斷層錯動，且西部多為人口稠密都會區，一旦發生大地震傷亡就很慘重；反觀昨天的花蓮地震，屬板塊型地震，震央在外海，影響沒那麼大，但後續要注意是否會有海溝型地震及海嘯

不少台北民眾認為，這次地震搖晃感受比九二一地震更搖晃，吳健富說，北市建築愈來愈密集、大樓愈來愈高，地震波進入台北盆地後，高樓可能相互影響出現加乘效果，民眾感受也會更加明顯。

鋒面一波波 山區落石勿擅入

【記者周湘芸、楊竣傑、葉冠妤／台北報導】部分災區還忙著救災；氣象署表示，今、明起將迎來本周第一波鋒面，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，周六起再受鋒面影響，全台有雨恐影響搶災，山區易發生坍方、落石，民眾如非必要請勿進入山區道路。

0403花蓮大地震 氣象局 氣象署 海嘯 花蓮強震 落石

延伸閱讀

0403花蓮大地震／台灣25年來最強震撼全球 外媒關注災情和晶片供應鏈

花蓮大地震／白宮發聲了！美國喊持續關注台灣地震：做好協助準備

花蓮地震阻返鄉出遊路 國5車潮較同期少9%

中職／地震從睡夢中驚醒 悍將洋投布藍登：太瘋狂了

相關新聞

花蓮規模7.2大震9死1011傷 花東路斷成「孤島」

台灣昨發生規模七點二強震，根據中央災害應變中心晚間十時資料，已造成九死一○一一人受傷，還有一四三人受困待救；靠近震央的花...

花蓮大地震／能量未釋放完 餘震恐爆規模6.5

昨天上午七時五十八分，花蓮東部外海這起地震震得很多人驚心動魄，規模七點二僅次廿五年前的九二一大地震，中央氣象署更發布海嘯...

花蓮大地震／花蓮重災 女師折返救貓遇難

花蓮市九層樓天王星大樓嚴重傾倒，消防局第一時間救出廿二名住戶後，發現住七樓的卅三歲花蓮高農康姓女教師失聯，最後發現她死在...

花蓮大地震／警報失靈 雙北等7地「被放棄」

花蓮強震，不少民眾抱怨沒收到國家級警報，立委也質疑，今年大選前只因衛星飛過就連發兩次國家級警報，這次卻無消無息，投入大筆...

花蓮大地震／國台辦：願提供救災協助

台灣花蓮發生強震，多地傳出災情，大陸國台辦昨表達高度關切，除向受災的台灣同胞表示誠摯慰問，並稱將密切關注災情和後續情況，...

花蓮大地震／天王星大樓 6年前震損修繕

花蓮市天王星大樓在二○一八年花蓮○二○六地震時，因受損被列黃單，經修繕已經解除，不料仍被昨天的強震震倒。花蓮縣政府接獲受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。