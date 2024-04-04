花蓮大地震／高樓密集 台北人：搖晃感勝九二一

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣昨發生規模七點二有感地震，很多人腦海立刻湧上九二一大地震恐怖記憶。中央氣象署表示，近廿八年來共發生七起規模七以上的地震，這次花蓮地震與九二一大地震規模相當，不同的是九二一大地震的震央在南投集集的陸地，且震源深度僅八公里，導致災情嚴重；這次震央在外海，影響不像九二一那麼嚴重。

九二一大震主因是車籠埔斷層錯動，主震搖晃一○二秒，比花蓮主震搖晃六十秒久。昨天地震後有上百起餘震，最大是主震後不到十五分鐘規模六點五餘震，九二一也在一小時內出現規模六點七餘震，一周內規模超過六的餘震八次。

地震測報中心主任吳健富表示，台灣規模六到七地震，一年約二至四個，近廿八年來規模達七以上地震有七起，其中四起在東部，屏東有兩起。規模最大為九二一大地震，此次花蓮地震為規模第二大。

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋說，台灣西部地震都屬活斷層錯動，且西部多為人口稠密都會區，一旦發生大地震傷亡就很慘重；反觀昨天的花蓮地震，屬板塊型地震，震央在外海，影響沒那麼大，但後續要注意是否會有海溝型地震及海嘯。

不少台北民眾認為，這次地震搖晃感受比九二一地震更搖晃，吳健富說，北市建築愈來愈密集、大樓愈來愈高，地震波進入台北盆地後，高樓可能相互影響出現加乘效果，民眾感受也會更加明顯。

鋒面一波波 山區落石勿擅入

【記者周湘芸、楊竣傑、葉冠妤／台北報導】部分災區還忙著救災；氣象署表示，今、明起將迎來本周第一波鋒面，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，周六起再受鋒面影響，全台有雨恐影響搶災，山區易發生坍方、落石，民眾如非必要請勿進入山區道路。

商品推薦