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花蓮大地震／能量未釋放完 餘震恐爆規模6.5

聯合報／ 記者周湘芸李柏澔胡瑞玲、國際中心／綜合報導
花蓮外海昨因板塊擠壓發生強震，造成宜蘭龜山島的龜首出現岩層剝落，落海過程掀起揚塵。圖／漁民提供
花蓮外海昨因板塊擠壓發生強震，造成宜蘭龜山島的龜首出現岩層剝落，落海過程掀起揚塵。圖／漁民提供

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昨天上午七時五十八分，花蓮東部外海這起地震震得很多人驚心動魄，規模七點二僅次廿五年前的九二一大地震，中央氣象署更發布海嘯警報，截至昨晚九時，累積已有二○四起餘震。氣象署地震測報中心主任吳健富說，這次是極淺層地震，從台灣到馬祖、金門等離島都有感，主因是菲律賓板塊從東南邊往西北擠上來，在花蓮外海隱沒在歐亞板塊底下，隱沒過程累積能量超過岩層負荷所致。

吳健富說，不排除陸續出現餘震，時間可能持續數月，尤其未來三天內要慎防規模六點五以上餘震。

他表示，花蓮附近的菲律賓與歐亞兩個板塊因不斷碰撞擠壓，持續累積能量，當岩盤無法承受就會破裂導致地震，自二○二二年九月十七日、十八日發生池上、關山地震後，去年地震發生頻率相對偏低，因能量累積沒透過地震適當釋放，導致有較大地震發生，也因一次地震不足以釋放完所有能量，後續會有多起餘震發生。

日本氣象廳也研判這次屬板塊擠壓的「逆斷層型」地震，和元旦發生的能登半島地震同類型。吳健富表示，昨天這起規模地震雖發生在東部外海，因震源深度較淺且靠近陸地，對建築影響較大，台北地區因有盆地效應，加上大樓密集，民眾較有感。

氣象署統計，截至昨晚九時，累積二○四起餘震，其中七十一起有感餘震，規模六以上兩起，規模五至六有十二起。

吳健富也提醒，根據經驗，有些房屋在主震後未有明顯災損，但在看不見的地方已有損害，後續發生的餘震可能擴大災害，提醒民眾確認住宅是否已有位移及裂縫。

地震測報中心前主任郭鎧紋表示，九二一大地震是規模七點三強震，釋放能量的威力約四十六顆原子彈，昨天地震釋放能量約卅二顆原子彈。

台大地質系名譽教授陳文山認為，這次強震規模七點二，已影響到旁邊的斷層活動，尤其是中央山脈斷層，後續要特別留意，但觸發後地震規模多大則很難說。吳健富表示，地震確實可能因應力作用，導致其他地區壓力變大，但這股壓力是否足以導致其他斷層錯動或破裂，仍要觀察該斷層活動機制，確實不排除各種狀況。

0403花蓮大地震 板塊 海嘯 花蓮強震

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