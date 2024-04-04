花蓮大地震／不只連假 花蓮觀光到6月恐報銷

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

受到地震影響，花蓮災情慘重，由於今起剛好遇上清明連假四天，花蓮旅館、民宿紛紛出現退訂潮。花蓮觀光業者表示，昨就出現五成退訂潮，已通知花蓮所有旅宿公協會，原則上採訂金保留三到六個月方式處理，若旅客退房則不收取手續費。對於突如其來的地震，業者無奈表示，不只清明連假泡湯，基本上四月到六月都報銷了。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，此次清明連假原本預期花蓮地區訂房率約七成，但受到地震影響，昨已有超過五成客人退訂，由於鐵公路已中斷，會員業者已提供全額免費退房，未來也視交通狀況給客人最大彈性，像是保留訂金使用、退訂從寬解釋，都可積極配合。

張琄菡也感嘆，這一搖等同讓整個清明連假都泡湯，二○一八年二月六日花蓮當時發生規模六點二地震時，當時說是六十年一次的大地震，沒想到才過五年就又發生。

花蓮觀光協會理事長陳義豐預估，這起地震對花蓮觀光業的衝擊不少，基本上四月到六月都報銷了。

交通部觀光署表示，已與花蓮縣旅館商業同業公會協調當地旅宿業者，未來三天連假將提供及協助旅客取消訂房。

目前太魯閣晶英酒店未來五天暫時停業、藍天麗池飯店未來四天暫時停業，麗翔集團飯店因隔壁正好是嚴重傾斜的天王星大樓，預計停業到十四日，其他災損較小的部分業者後續也規畫無償提供救災人員、災民暫時入住。

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