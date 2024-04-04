觀察站／國家級警報該響時不響 如何示警

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣位處歐亞板塊與菲律賓海板塊交界，且活動斷層幾乎遍布全島，導致台灣幾乎每個角落都面臨地震威脅。為因應緊急災害，中央氣象署針對地震推出災防告警系統，震度達一定等級，就會發出警示訊息，然而「國家級地震警報」推出以來總是遭人詬病，沒接到警報的民眾哀怨淪為「國家邊緣人」，接到的民眾有時也嫌地震不大警報卻好吵，面對大地震生死瞬間，也難怪民眾要問，這個國家級警報到底能示警什麼？

昨天花蓮地震是九二一大地震以來，時隔廿五年的最大規模地震，許多人面臨生死瞬間，但這一震竟也震出警報失靈的問題，攤開昨天「失靈」的理由，原來是東部測站分布沒有西部平原來得平均，導致數值不穩定。

地震國家級警報上路以來至今已八年，花東地區近兩、三年地震頻頻，專家學者多次針對東部斷層、板塊活動情形示警，氣象署顯然未超前部署。

諷刺的是，今年初中國大陸發射衛星，我國防部特別發出國家級防空警報，全國手機發出警示，還有人收到三次之多，國防部中英文簡訊內容更錯將衛星當飛彈，引發恐慌。對比這次大地震，許多沒收到警報通知的人，竟也想念年初錯將衛星當飛彈的烏龍警報，至少沒被國家遺忘。

地震預警是和地震波的賽跑，也是對於人民生命與安全的保障，前瞻二點○內有一個「都會區強震預警精進計畫」，最終目標是要縮短地震預警時間，隨著台灣進入隱沒帶地震活躍周期，氣象署勢必要再加把勁，縮短預警時間的同時，也提升告警系統的準確度。

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