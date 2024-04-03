花蓮大地震／慈雲山骨灰甕震落摔碎灑滿地 吉安鄉公所盤點歸位暫關閉

今（3）日上午7時58分花蓮發生芮氏規模7.2的強震，全台明顯搖晃。上午，一群登山客登上玉山主峰時便遇到強震，嚇得直呼「人生差點沒了」，還有山友拍到玉山主峰往玉山南峰稜線上，出現山石滑落的現象。而鄭明典晚間則在臉書貼出玉山主峰「煙塵升起」照片，表示已出現崩塌情況，示警民眾近期「暫時不要往山裡走」。...

2024-04-03 18:59