0403花蓮大地震／找到了！特搜指天王星大樓受困者「沒回應」：趕緊將人拉出來

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，花蓮縣內共43棟建物受損，天王星等4棟大樓傾斜成危樓。其中，天王星大樓還有1名康姓女住戶失聯，救難人員採用生命探測儀，持續搜救中，稍早傳出找到康女。特搜大隊表示，已經看到被壓到的康女，呼喊她時並沒有回應，看起來沒有生命跡象，挖土機持續開挖，搜救人員挺進要趕快將人拉出來。

天王星大樓傾斜成危樓，建物裡還有1名康姓女住戶失聯，特搜大隊稍早已經看到被壓到的康女，呼喊她時並沒有回應，看起來沒有生命跡象。記者王思慧／攝影

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