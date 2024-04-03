0403花蓮大地震╱花蓮旅宿訂金保留退房不收手續費

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403花蓮大地震，震央在花蓮縣府南南東方25公里 台灣東部海域，花蓮市區震度達6級。由於明(4/4)開始就是清明連假4天，不少人原定安排出遊，現下花蓮卻發生嚴重地震，鐵公路中斷，花蓮旅宿業者也陸續傳出災損，花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，已經通知花蓮所有旅宿公協會原則上採訂金保留3-6個月方式處理，若旅客堅持要退房則不收取手續費用。他也預估，這起地震對花蓮觀光業的衝擊不少，基本上4-6月都報銷了。

陳義豐表示，目前花蓮各旅宿業者也傳出大小災損，例如房間內電視倒塌等，現階段就是請業者先自行拍照記錄。明天開始就是清明連假，現在因為鐵公路都中斷，就算鐵路明天修復可以疏運，運能也不足，觀光客要過來花蓮也不容易，且花蓮縣在餘震不斷，會讓消費者恐懼，旅客應該就是會選擇取消行程。

他表示，自己的飯店也把空房拿出來當災民收容中心，現在重點就是善後清理，並通知花蓮所有旅宿公協會，原則上已訂房的旅客採訂金保留3-6個月方式處理，若旅客堅持要退房則不收取手續費用。

他認為，今天花蓮大地震對花蓮的觀光衝擊就跟2018年0206花蓮地震一樣，短時間內消費者都不敢來，預期4到6月應該都報銷了，之後再看看政府是否會有補助或是企業帶頭來花蓮觀光，再帶動花蓮的觀光復甦。

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