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0403花蓮大地震 各地餘震不斷 宜蘭縣9所學校宣布停班停課

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
強烈地震，造戮超商物品掉落一地。記者戴永華／攝影
強烈地震，造戮超商物品掉落一地。記者戴永華／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

0403發生芮氏規模7.2強震，目前餘震仍不斷，宜蘭鄰近重災區花蓮縣，南澳鄉7所學校、蘇澳鎮及冬山鄉各1所學校宣布停止上班上課。

南澳鄉南澳國小、武塔國小、金岳國小、金洋國小、碧候國小、澳花國小停止上班上課，南澳高中也停止上課；後來新增2所學校，蓬萊國小上午9點起停班課、慈心華德福全校上午10點起停班課。

縣政府教育處表示，受到地震災情影響，縣府授權各校自行決定，已有學校自行決定停班停課。

教育處說，如有交通、水電供應中斷或供應困難，致影響上班上課安全，必須撤離或疏散時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生，並向縣府報備。

強烈地震，造成超商物品掉落一地，整瓶油打破。記者戴永華／攝影
強烈地震，造成超商物品掉落一地，整瓶油打破。記者戴永華／攝影
漢本路段有落石砸彎鐵軌，宜蘭至花蓮的鐵路中斷。圖／讀者提供
漢本路段有落石砸彎鐵軌，宜蘭至花蓮的鐵路中斷。圖／讀者提供

0403花蓮大地震 花蓮強震

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