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影／0403大地震 陳其邁指示10人特搜隊+搜救犬先發救災

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
花蓮外海今早近8點發生規模7.2全台有感地震，高雄市長陳其邁盤點轄區狀況對外說明。記者王昭月／攝影
花蓮外海今早近8點發生規模7.2全台有感地震，高雄市長陳其邁盤點轄區狀況對外說明。記者王昭月／攝影

花蓮外海今早近8點發生規模7.2全台有感地震，高雄市約3級，經查報僅零星電梯故障受困案件並無人命傷亡，高雄市長陳其邁盤點轄區狀況對外說明，指第一時間已指派蘇裕銘科長率10人特搜小組及1隻搜救犬，赴花蓮支援救災，第二梯次整備中。

高雄市長陳其邁表示，市府第一時間即指示消防局成立緊急應變中心，啟動應變機制，目前得知，僅3名民眾於電梯受困，都已脫困，無人傷亡，建築物及公路、橋梁無倒塌，水電正常，由於是三級地震，輕軌以慢速巡軌，捷運紅、橘線在8點24分及26分停駛巡軌，確認正常無誤，已恢復行駛。

陳其邁提醒民眾注意官方訊息，有災情即回報1999，並勿傳播注意錯假訊息，今天地震發布後，他立刻指示消防局連繫花蓮台東消防局，待消防署指示後，第1波10人搜救隊，已攜4噸裝備還有一隻搜救犬趕往花蓮支援救災。地震後亦有餘震，西南沿海地區也要特別注意海嘯等訊息，有災情就打119，及1999。

高雄市議會警消衛環召集人林志鴻得知特搜隊員準備前往救援後，即準備慰勞金到消防局楠梓訓練中心慰勞特搜大隊，希望所有隊員能把握黃金救援72小時，協助搶救受困民眾。到花蓮展店的康橋飯店，也將免費住宿與盥洗給高雄特搜隊員，讓高雄特搜隊救災能無後顧之憂。

高市消防局也提醒民眾，地震發生時應保持冷靜，抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住！」正確防震才能守護自身安全。

0403花蓮大地震 花蓮強震

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