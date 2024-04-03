不斷更新／0403大地震 花蓮宣布3日停止上班上課 全台已有17學校停課

今日地震在主震7點58分後餘震不斷，自上午8點開始至9點53分，共發生28起餘震，情形與921大地震當日相似。但不同的是，除了8點11分發生規模5強的餘震外，其他18起餘震都在4級以下。

2024-04-03 10:48