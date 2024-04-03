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地震後快檢查家中電器！台電授3步驟 避免二度危險

不斷更新／全台搖晃！花蓮7.2大地震 餘震不斷已有60起

強震時正在游泳！五星飯店造大浪 頂樓游泳池像瀑布傾瀉而下

不斷更新／0403大地震 花蓮宣布3日停止上班上課 全台已有17學校停課

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣花蓮震度最大，位於軒轅路的房屋整棟傾斜。（記者王思慧／攝影）
台灣花蓮震度最大，位於軒轅路的房屋整棟傾斜。（記者王思慧／攝影）

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今天上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃，是921以來最大強震，且後續產生許多餘震，各地也陸續傳出房屋倒塌及人員傷亡的災情。

《聯合新聞網》也替大家整理最新停班停課資訊。

0403花蓮大地震 停班停課 花蓮強震

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