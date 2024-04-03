不斷更新／0403大地震 花蓮宣布3日停止上班上課 全台已有17學校停課
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
今天上午7點58分左右台灣發生規模7.2有感地震，震央在花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域，地震深度15.5公里，全台明顯搖晃，是921以來最大強震，且後續產生許多餘震，各地也陸續傳出房屋倒塌及人員傷亡的災情。
《聯合新聞網》也替大家整理最新停班停課資訊。
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