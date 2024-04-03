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一直搖！台南市民被地震警報嚇醒：大樓根本搖滾區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書請市民報平安。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書請市民報平安。圖／取自黃偉哲臉書

台南清晨國家地震警報大響，清晨3點26分很多人被警報嚇醒，但多處地區未感受到搖晃，正想補眠一下，清晨7點58分左力國家地震警報再度大響，且強度明顯更大且搖晃更久，很多人被嚇到，市長黃偉哲在臉書立即請市民通報平安，目前初步未傳出災情，有民眾通報部分地區有停水，市府還在密切注意中。

根據氣象署地震測報中心資訊，7點58分花蓮壽豐鄉近海發生規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度花蓮和平6強，台南地區普遍震度4級，黃偉哲表示，台南市政府持續密切注意狀況，如有災損情事請撥打1999專線通報，請市民朋友注意安全！

市民留言，台南應該不只4級吧！一直收到地震警報搖好大，直接搖醒；好恐怖，在7樓都不知道要逃還是要怎麼辦；還有人說超暈根本搖滾區大樓。不少人說聽到警報聲還在想應該沒事吧！沒想到瞬間搖了起來，搖好久太可怕了，不少人也擔心北部可能搖晃更強烈，希望天佑台灣，平安無事。

0403大地震

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