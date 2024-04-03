餘震不斷！ 0403大地震後 餘震至少已7起
今天上午7時58分發生規模7.2大地震，全台有感，花蓮最大震度為6強，宜蘭、苗栗為5強，花蓮傳出多處民宅倒塌、走山等災情，隨後更是餘震不斷，截至上午8時４6分已有7起餘震。
根據氣象局觀測，餘震規模最大6.5，花蓮最大震度也有5強；最弱也有規模達4.4。餘震不斷也讓不少民眾心有餘悸，嚇得直呼我還要上班嗎？由於剛好正值通勤時間，鐵公路大亂，有民眾剛好卡在橋上，直說感覺車子都要被搖翻了，有夠恐怖。
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