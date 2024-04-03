網哀號地震警報失靈！擁4支手機都沒收到 「搖那麼久都沒響」

今(3)日上午7點58分9.9秒發生規模達7.2以上的地震，震央在花蓮。多數民眾因為沒收到國家級地震警報，在上班途中或在家裡等處皆被這一大早的有感地震驚嚇到。

有台北市民眾在臉書上哀號，稱自己擁有包括小米、蘋果、三星等共4支手機，但都未收到任何一則國家級地震警報。他並表示：「地震警報呢？貪污貪掉了是不是？」、「天災預警不是國家對國民的保障及義務嗎？」。還有人說：「弱弱的問國家警報系統是故障了嗎？地震那麼大，搖那麼久都沒有響」。民眾揶揄政府：「地震這麼大沒警報，發個衛星就立刻發警報」。

但也有包括嘉義和台中新社等地的民眾表示，已在7點58分地震發生時收到了國家級警報。立委王定宇稍早也在臉書上表示，地震當時正好在高鐵上，也有收到國家級地震警報。