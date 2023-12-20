終於圓夢！京都大縱走「銀閣寺─比叡山」 上行高點景觀不同開眼界

=交通=

去程：京都公車總站A2月台17號公車，銀閣寺道下回程：比叡山頂公車站搭回京都車站

=行經景點=

銀閣寺道-北白川史蹟自然之道-大山扺神社-茶山-白幽子舊跡-輕澤口石砌場遺址-狸谷不動巡禮道-瓜生山頂-水飲對陣之跡-比叡山中繼局-ケーブル比叡駅-比叡山頂-大比叡山-比叡山中繼電台-智證大師御廟-延曆寺前-東塔公車站牌-比叡山頂公車站牌

京都一周步道（官網：＂京都一周トレイル＂）的分段與起訖點和距離等資料請參考下圖：

今天路線依地圖的分段點來說只有銀閣寺-ケーブル比叡駅，但因太短，若要繼續則又太長，於是跟有些日本人一樣，今天便多走一下非規劃路線的比叡山到延曆寺去，至於逛不逛著名的根本中堂或其他景點，就看個人。之後要搭纜車或公車回到京都或其他地方也是由自己決定。06:46 早餐一樣沒什麼變化，只好自己做點變化，重點要吃飽，因為習慣爬山的午餐是不吃的。

今天路線短便晚點出門，也記得帶上冰凍過的水，這麼熱的天氣，冰涼的水很重要。 07:35 分享一下走往南草津月台的周邊環境。

07:37 南草津月台，今天搭底下的班次列車到京都。乘客還是很多，依然沒座位，站著。

08:11 在京都車站前的公車搭乘處有相關資訊，如下所標示要到銀閣寺可搭17號公車在A2月台候車。

08:15 到A2月台候車，候車處的這資訊加強了我的放心。當中的出町柳駅將是明天要去的地方。

08:58 搭乘時間約40分鐘到了銀閣寺道。照照站牌並自拍做起登的紀錄。

09:02 往銀閣寺方向走去，到此，左方往銀閣寺、哲學之道。這路口便有京都一周步道的木樁。

09:03 依照木樁上的地圖往上張照片前方，有車子處的巷道前行。然後在此取左。

09:12 到這路口依舊有京都一周步道的木樁指引，取左。

09:14 每天應該都要有京都一周步道的木樁特寫，讓大家清楚明白，圖中的53與55自然便是木樁編號來和目前的編號54相呼應。從圖也很清楚明白往比叡山。

09:15 這裡就是往＂北白川史蹟自然之道＂。

09:18 此處沿著牆壁走小徑。

09:19 這裡便正式進入自然山徑了。

09:19 此注意告示竟然是11天前，這裡的熊應該是真的動物的熊而不是指人吧？

09:19 北白川史蹟自然之道也是京都一周的步道路線。

09:20 有個神社參道。

09:22 大山扺神社已相當老舊，但還保有石燈籠與小鳥居。

09:22 休憩所也差不多快要毀壞的感覺。

09:23 感到不錯的是神社附近雖然很老舊但路徑倒很乾淨，沒有預期路上堆積些雜物或樹葉石頭之類的。

09:23 更令人放心的是京都一周步道的木樁仍然隨時出現在叉路上。

09:27 從京都一周步道的木樁後便開始陡上爬，悶熱無風，汗如雨下。

09:32 雖是陡上但在兩旁樹林間行走倒也是不錯。

09:34 幸好這陡爬時間不多便已到了高點。

09:34 原來這小山頭有山名叫＂茶山＂。

09:36 既然有山名就來自拍一下。

09:40 茶山頂上有木頭可坐著休息，休息後離開。

09:41 路中插空隙看看山下的風景。

09:42 接著又是呈現上爬的山勢，也看到類似登山路條的布條。

09:44 到此處稍稍平緩。

09:44 這處是白幽子舊跡。

09:45 這景觀感覺像是大水沖刷泥土堆積的土徑。

09:46 落葉土徑。

09:48 石砌場介紹，但完全看不出來了。

09:50 持續上坡，但坡度並不陡。

09:53 若有下雨的話，這處可能會成為小水溝山徑。

09:53 到一高點有個簡單指引。

09:54 有個小神像，到此叉路，左右山徑稱為狸谷不動巡禮道。

09:58 路上隔一小段便有小神像。

09:58 到了瓜生山頂。

09:59 與解說牌自拍。

10:00 從小神社旁續行。

10:02 這就是真正走在山溝中了。

10:03 到一叉路口，指標很清楚，若是這樣還真不需要民間的登山路條指引，只能說日本做得好，台灣的山徑像這樣該是政府單位設立的指標，要不稀少、要不路途中間常常就斷了沒再設置、找不到。

10:06 緩上坡的山腰路徑。

10:08 又出現一處山溝路徑，京都一周步道的木樁也來到編號60了。

10:11 這叉路就很明顯了。

10:16 走了一段好土徑步道，很驚訝京都一周步道維護得這麼優質。

10:17 路上又可以看到風景了。

10:25 再遇叉路，跟隨指標往上爬。

10:27 這也太讚了吧，走了一段沒休息還真有感到累了，發現有木頭椅可坐，太貼心了。

10:32 喝喝冰涼的水，休息過後續行。

10:35 步道一樣是優質土徑，穿登山鞋完全沒問題，在台灣郊山的山徑常常會遇到雜草叢生的潮濕狀況，不穿雨鞋很容易被螞蝗襲擊。

10:37 因為知道要到ケーブル比叡駅，持續爬高是自然。

10:39 樹根路，不過不必踩在樹根上。

10:43 這處的山徑也比較低，再經一段時間下雨沖刷可能又會形成之前遇到的山溝路徑。

10:47 幾棵倒地的木頭。

10:50 上坡到此改為比較平坦的山腰路。

10:54 繼續不錯的平緩土徑。

10:58 京都一周步道的木樁下方不知從何處開始都看得到這樣的小僧木像。

11:04 還不錯能夠有滿長的這樣一段平緩土徑。

11:07 看到鳥居，感覺步道切換成另一種形式。

11:09 京都一周步道就是好，路上不時會出現可休息的椅子，真好！休息11分鐘喝喝水再繼續。

11:20 京都一周步道的木樁也都持續出現。

11:21 接下來是一段陡下坡。

11:24 出現一個木筏型的簡易木橋。

11:26 緩上坡的土徑。

11:30 這裡雖然有相同的木橋，但地上都沒水了，所以也沒差。

11:31 山凹型的土徑是這段路上很常見的。

11:32 熊出沒注意不是第一次看到，只是現在才提供出來給大家看，心情多少有點忐忑。

11:34 上行到一小高點，看到這建物便覺得景觀有不同。

11:34 水飲對陣之跡，在前面幾個京都一周步道的木樁便以此為下一個景點的指引。

11:36 路上又有山下風景可看。

11:38 這段路上典型的山徑又出現了。

11:42 兩旁看起來像是由上方崩落一些碎土石堆積，而中間則被踏實了。

11:47 走了一段，景觀差不多，對喜好自然山徑的人來說是不錯的步道。

11:49 喔喔，又是熊出沒注意，續行路自然是前方這木頭步道。此處剛好是京都一周步道的木樁 東山70號。

11:53 叉路熊出沒再次注意，左後方有風景可看，先去看一下。

11:54 滿廣闊的山下風景。

12:01 休息完畢，續行。

12:05 景觀換成高聳的樹林段，前方有透光感覺景象一新。

12:09 不過陡上的坡度也變得高了。

12:11 路上遇到個工寮。

12:13 這一段真的是森林區段，沿路都可看到很多倒木，但明顯是人工鋸伐的。

12:19 這裡就更讚了，而上面好像已有建物。

12:24 這是基地台吧？

12:24 再看看山下風景。

12:24 太棒了，看到叡山纜車的指引，終於在十幾年後走到這裡了，當時還想說永遠不可能會從這走往ケーブル比叡駅呢，即使當時有很多懸念。

12:24 懷著興奮的心情走往ケーブル比叡駅。

12:25 路上有個やどり地藏。

12:26 好短的距離便看到ケーブル比叡駅。

12:27 ケーブル比叡駅。

12:27 CABLE CAR比叡站的京都一周步道的木樁編號東山 74，這是京都一周步道東山段的最後一個編號。

12:27 這裡有日文拼音的比叡山，可看山下風景。

12:29 到ケーブル比叡駅的販賣機買冰涼飲料爽一下。

12:46 休息滿久的，還不能解渴，繼續。

12:48 有日本山友願意幫忙照相，可是站文字後面，臉很黑，閃光距離也不夠，很失敗。我只好改站前面自拍，前方有立一平台供放手機或相機。

12:53 外面真的很熱，所以除了剛走過來休息與照相的我和另兩位山友，大家都在室內休息。

12:55 西元2009年時第一次到比叡山來，就是看到這導覽圖，發現可以從京都走到這裡，當時好震撼，想說怎麼走的，以後有機會嗎？如今終於完成這個心願了。

12:57 若再繼續向前，京都一周步道的路段便改為北山了。第三天的路線原本到此便結束，可以搭CABLE CAR下山，但時間還早，決定繼續走到大比叡山。

12:57 繼續向前，這一段明天也會重複走到。

12:58 之後看到的指標，如照片中所示則是屬於比叡山周邊景區的官方指標。

12:59 碎石子路的森林隧道。

13:06 直行便是京都一周步道的續行路，明天再走，取右往比叡山頂，要多走額外的路線。

13:16 此叉路取左。

13:20 跟台灣一樣會有熱心的山友手繪三角點位置圖供山友參考。

13:23 這裡我也有滿深的印象，最近一次是2019年時來的。

13:23 比叡山頂也是公車搭乘的起訖點。

13:26 此處花園參觀須付費，興趣不大就算了。

13:26 看看山下風景。

13:30 因2019年才來過，所以還有印象怎麼往大比叡山三角點處。

13:32 由此取右走自然山徑。

13:34 左前那小丘便是三角點所在。

13:35 大比叡山山頂，這石堆還跟2019年一樣。

13:35 大比叡山，海拔高度848公尺，國地院一等三角點。

13:39 來個自拍到此一遊。

13:43 離開後續前行，會經過比叡山中繼電台。

13:44 接下來先是一段碎石子路。

13:46 進入森林步道，這一段有走過，下山會滿輕鬆的。

13:50 有個智證大師御廟。

13:53 繼續下坡，山徑很清爽優質。

13:56 落葉山徑，雖然凌亂，但還好。

13:57 不知道是什麼建物，反正很特別便分享。

13:58 沙包輔助行走。

13:59 按照指標往延曆寺。

14:01 改走自然山徑。

14:03 接回柏油路，後方可往坂本纜車站搭CABLE CAR下山。此時繼續往前延曆寺。

14:07 公車站與延曆寺方向指標，先往延曆寺。

14:09 看到這門票價格，前幾年逛過兩次，決定不逛了。帶到這裡，只是給有心跟隨者可以去逛，畢竟時間尚早，可以逛個兩三小時。

14:11 來個到此一遊自拍。

14:14 往公車站牌走。

14:15 已經有人在等待，此處可搭往比叡山頂與京都車站。

14:17 殘念的是往京都的時刻14:12才剛走。要往京都下一班是15:12，要等很久，所以決定先搭到比叡山頂。

14:25 到了比叡山頂。先看好時間，要往京都下一班是15:05。

14:30 再來看琵琶湖風景。

14:45 遠看之前爬過的大比叡山頂。

15:05 公車來了，可以輕鬆了。當中有經過明天會去的出町柳。

16:27 搭了好久的公車，一小時22分鐘才到京都，真夠久的。早知道就在坂本纜車站搭車下山應該會比較快。

17:01 然後到唐吉軻德來幫同事買干貝零食，找地點也不容易，因為不知道是地上或地下，好不容易到了卻沒賣。

17:07 接著自然是來吃午餐兼晚餐了。這一餐花了4147日圓。

18:01 回程搭底下的班次。

18:23 回到旅館。

今天的行走軌跡圖。走了10.6公里，總升降高度（上坡/下坡）：923/321m。海拔高度最大值/最小值：833/109m。含休息、拍照與逗留共花了5小時15分鐘。

回到房間一樣先洗澡，讓身體舒爽，每天都很熱，真要命的京都夏天。然後在臉書上打卡做紀錄，再寫寫遊記，累了就睡覺去。