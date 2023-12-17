登山者必嘗試！義大利多洛米地8日健行 「玫瑰峰群」波瀾壯闊

疫後首發—就給多洛米地 1

疫情後的首發，是義大利北部阿爾卑斯山區的多洛米地（dolomites）。這是一個比較不廣為人知，但其實連瑞士人都覺得很特別的地方，我在五年前曾與家人去過。近一兩年，這裡的名聲在台灣漸漸打開，我看到有人開始帶多洛米地健行團。

如果想自己玩的人，其實這裡自助遊很方便，健行路線多如牛毛，有不同等級路線滿足遊客需求，只要事先好好規劃，每個人都可以找到適合自己的路線或景點。我們這次的遊程定義為「爬山團」，爬山團的內容是：爬山路線要夠好玩、吃住不須太要求。但如果你是豪奢團，那內容就完全不同，所以，這規劃想法是為爬山而設，比較適合想去健行的人。

多洛米地規劃行程前必須知道的幾件事：

1. 關於地名：多洛米地屬義大利德語區，所以很多地名都有兩個名字，一個德文，一個義大利文，如果一開始不知道這件事，地名的混亂真會搞死人，知道之後，只要在地圖上看清楚兩個地名，就不會搞混了。

以這個Garhutte（德文）為例，另一個義大利名字為Rifugio Re Alberto 1。地名也是如此，有兩個名字

2. 關於區域：多洛米地範圍廣大，小鎮地名陌生又詰屈聱牙，這時建議你分幾個大區來看（我自己把車程一個半小時以內算一大區），然後以大區規劃二至三日的旅行，否則山路彎彎曲曲移動費時，如果不分大區來玩，可能會錯估形勢，造成車子移動時間過遠（大區請看圖片說明）

這是我這次自己劃分的大區，也以此為基準分三區預定住宿，避免移動距離太遠

3. 關於旅遊時間：多洛米地夏日健行旺季是六月中至九月底，這段時間纜車及山屋開放，其他時間纜車及山屋關閉，滑雪用纜車到雪季才會再度開放。避開義大利假期的八月超旺季，剩下的時間剩六月七月及九月。六七月百花盛開，美若仙境，但缺點是天天午後雷陣雨，遇白牆機會高，九月天氣較穩定，但花期稍過，比較見不到百花盛開美景，各有得失。

4. 關於天數：多洛米地幅員廣大路線眾多，只可惜我們天數有限，所以只能挑自己想走的經典路線，我們這次扎實爬走八天，最後一天我終於能鬆口氣，因為走八天對我這菜鳥真的很累很累，也很高興從高山回到塵世。

5. 關於山屋：如果有一天我會重遊多洛米地，一定是為山屋而去。這裡山屋溫暖舒適，氣氛歡樂，在一天疲憊之後有山屋可休憩，為你準備熱騰騰食物，是非常開心的事。多洛米地夏季來自世界各地的遊客匯聚於此，山屋當然容納不下，多數人住在小山村，健行當天來回。但如果可以，建議至少安排一天入住山屋，體驗不同風情。所有山屋都要用郵件訂房，大部分要先給訂金，我為此開了一個PAYPAL帳戶轉帳。部分山屋沒有英文網頁，但是沒關係，谷哥翻譯可以為你解決一切。一定要看清楚山屋訂房規則，每一間都不一樣，但都一樣可靠！

山區永遠溫暖舒適

幾乎所有山屋都佔據最好位置，不是視野遼闊的山頂地標，就是氣勢磅礡的山谷草原

Antermoia山屋周圍的玫瑰峰群真是波瀾壯闊

Dreizinnenhütte山屋位於多洛米地地標三尖峰旁，想當然是非常熱門，要及早預定，我們是三月預定

6. 關於Via ferrata（鐵索攀登）：Via ferrata是阿爾卑斯山區常有的攀登模式。在較危險路線釘上鐵索，讓登山者得以藉由吊帶及挽索（lanyard）確保，通過困難地形。我們很想嘗試，但又不願投資台灣不太用得到的裝備。幸而有攀樹朋友借我們吊帶，再加上我們用勾環繩子自製的挽索，還是小小滿足了鐵鎖攀登的願望。我們先到Gran cir初級路線試用（這條路線台灣登山者根本不用裝備就走過去了），第二天再到santnerpass挑戰約略初中級路線，非常深刻好玩又不至於危險，是初次嘗試鐵鎖攀登非常適合的路線，不過，在台灣，你必須是一個登山者才適合嘗試。

歐洲市售安全吊帶，可以租用

我們的自製安全吊帶，建議山友還是用租的就好

全副武裝後的模樣

第一次先找簡單的Gran cir路線練習，這條路台灣山友應該是不用確保的，台灣很多崩壁比這危險多了

我們這次主要的鐵鎖攀登路線Santnerpass路線是初中級困難，刺激有趣但不恐怖

我們行程如下：9/2-9/3飛機到慕尼黑租車開到多洛美地富內斯區St. Magdalena住宿9/4網美景點 Geisleralm一日暖身輕鬆遊9/5 纜車坐到飽-加爾代那河谷著名景點一日通吃以上為草原之旅9/6-9/8日 玫瑰蜂群Rosengarten hut to hut 山屋到山屋縱走，這三天為石頭之旅9/9戰爭露天博物館Galleria Lagazuoi歷史之旅。多洛米地山脈為一戰時期義大利與奧匈帝國的戰場，部分山區還留有壕溝山洞遺跡9/10-11三尖峰之旅9/12-9/15 移動回慕尼黑順遊哈施達特薩爾斯堡國王湖之旅我們的參考網站：https://www.moonhoneytravel.com/cadini-di-misurina-viewpoint-hike/

這個網站資料豐富完全，但如果腳程較慢，可能要將他們健行時間乘以1.5倍最後按照行程簡單分享幾張照片，希望對您日後行程安排有些幫助。

我們前三天住宿點St. Magdalena小村，這裡真是美死了，住宿非常熱門要很早訂，但如果要方便，我最推薦Ortisei小鎮

草原之旅//SECEDA網美路線，纜車可達，也有多條健行路線

草原之旅//Alpe di Siusi ，背景山頭是著名地標之一Sassolungo峰

石頭之旅//Fassa河谷的玫瑰峰群hut to hut縱走，連住兩天不同山屋

第一天入住的Rifugio Re Alberto 1山屋，就在雄偉的Vajolet tower 山腳下

石頭之旅//Rosengarten玫瑰峰群壁立千仞的群峰

歷史之旅//第一次世界大戰遺跡的Lagazuoi戰爭博物館

戰爭博物館有很多地道山洞，走這條路線一定要戴頭盔頭燈

一戰遺跡，當年阿兵哥居住的山洞

一戰遺跡，鐵絲壕溝

Lagazuoi峰頂稜線，當年阿兵哥是在這裡遠觀敵軍嗎

三尖峰區，可以先花2小時到Ciadin di Misurina這個網紅聖地，由於山勢崢嶸崎嶇，有魔戒電影魔多塔的稱號

三尖峰區也有一戰遺留的山洞

我其實不喜歡三尖峰區，幸好有幾個類嘉明湖為她加分

Dreizinnenhütte山屋私人房的舒適及美味的食物為三尖峰大加分

但我還是比較喜歡沒那麼熱門的玫瑰峰群，我一定會為了山屋夜色在回多洛米地

有人說很像桌布的 Lago Atnermoia晨景