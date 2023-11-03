美呆了！日本九州「根子岳」巡山之旅 收穫座擁盛名的壯麗美景

【九州】根子岳-意外的美景

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日本九州巡山之旅，因為日本10年來最強寒流，打壞了原定計劃。本來要上大名鼎鼎的阿蘇山，但暴雪封了上阿蘇山的聯絡道路，連備案都無法到達，無奈下只好選擇了備案後的備案【根子岳】。

根子岳雖是我們備案的備案，但它在九州也是貴為"阿蘇五岳"，它被神雕塑出似貓的形狀，人們稱呼它"貓岳"，它的主峰猶如天狗鼻子般的聳入雲端，稱之"天狗峰"，是狗也是貓，其實是座擁有美麗的名字與壯麗景色的名景之一。但在阿蘇的盛名下，難免降低了遊客來此的欲望，這也是我們將他放在口袋深處的原因。

清晨，看著新聞播著寒流造成的各種交通，九州對於大雪的應變能力，似乎不怎麼上手，帶著些許沮喪，我們開車前往少有人來的根子岳。停車場加上我們只有兩台車，這也讓我們有點擔心，隨著太陽愈來愈高，天空展開了燦爛的笑容，看著遠方的山景，心情也慢慢的舒暢起來。

入口處是一座私人牧場登山口是座私人牧場，必須將鐵鍊解開，打開鐵柵欄才可續行，光這個動作就讓我樂個半天，看著吃草的牛群，感覺化身成了放牛小牧童。一身黑裝的人走在諾大的牧場，枯黃的草皮撒上雪白的糖霜，帶點孤寂又充滿著堅定，這種背影訴說著山人對山的堅持。她，想爬山！

山人的堅持離開牧場，進入森林，沒有景沒有雜音，陪伴我們只有暴力的陡坡，山徑愈來愈陡，雪愈來愈厚，已經到了爬三步滑一步的艱困局，穿上冰爪後勉強感受到我還在前進。一路上沒有岔路，沒有任何的指標，緩慢的步伐，始終摸不著，看似近在眼前的山頂，走起來心特別累。忽然前方人聲響起，兩個人三步併做兩步，碰碰跳跳的朝我們而來，簡短的”摳尼基蛙”後，迅速的消失在我的視線中。我想我明白了一件事”不是路太難，而是我太弱！”

愈到高處積雪愈厚

路旁林相已從高木轉為矮樹

回頭望去，不太下雪的九州，景色已變得像東北般全程的陡上，氣喘噓噓的來到山頂，哇～這真是美呆了！實在是太興奮了，當初看照片覺得沒什麼，來到現場，簡真不要太超過！聳立的天狗岳（根子岳主峰），絲毫不遜後方的阿蘇山，禁止進入的標誌，更顯得天狗之勢不可褻瀆，景仰之情油然而生。拍不膩的景，那就盡情拍，這意外之下的絕美，就用各種角度來記憶。

感謝您的閱讀，也望您不吝給予支持，謝謝。

路線圖 及 阿蘇山位置

距離非常短＞＜