快訊

獨／高雄65歲男在家「斷氣」8小時 女檢相驗驚見胸起伏又活了！

中職／日本頭號味全龍迷？三上悠亞IG發文應援

美呆了！日本九州「根子岳」巡山之旅 收穫座擁盛名的壯麗美景

健行筆記／ 健行筆記岳球漫步

九州】根子岳-意外的美景

點此查看【根子岳】完整影片

日本九州巡山之旅，因為日本10年來最強寒流，打壞了原定計劃。本來要上大名鼎鼎的阿蘇山，但暴雪封了上阿蘇山的聯絡道路，連備案都無法到達，無奈下只好選擇了備案後的備案【根子岳】。

根子岳雖是我們備案的備案，但它在九州也是貴為"阿蘇五岳"，它被神雕塑出似貓的形狀，人們稱呼它"貓岳"，它的主峰猶如天狗鼻子般的聳入雲端，稱之"天狗峰"，是狗也是貓，其實是座擁有美麗的名字與壯麗景色的名景之一。但在阿蘇的盛名下，難免降低了遊客來此的欲望，這也是我們將他放在口袋深處的原因。

清晨，看著新聞播著寒流造成的各種交通，九州對於大雪的應變能力，似乎不怎麼上手，帶著些許沮喪，我們開車前往少有人來的根子岳。停車場加上我們只有兩台車，這也讓我們有點擔心，隨著太陽愈來愈高，天空展開了燦爛的笑容，看著遠方的山景，心情也慢慢的舒暢起來。

入口處是一座私人牧場

入口處是一座私人牧場登山口是座私人牧場，必須將鐵鍊解開，打開鐵柵欄才可續行，光這個動作就讓我樂個半天，看著吃草的牛群，感覺化身成了放牛小牧童。一身黑裝的人走在諾大的牧場，枯黃的草皮撒上雪白的糖霜，帶點孤寂又充滿著堅定，這種背影訴說著山人對山的堅持。她，想爬山！

山人的堅持

山人的堅持離開牧場，進入森林，沒有景沒有雜音，陪伴我們只有暴力的陡坡，山徑愈來愈陡，雪愈來愈厚，已經到了爬三步滑一步的艱困局，穿上冰爪後勉強感受到我還在前進。一路上沒有岔路，沒有任何的指標，緩慢的步伐，始終摸不著，看似近在眼前的山頂，走起來心特別累。忽然前方人聲響起，兩個人三步併做兩步，碰碰跳跳的朝我們而來，簡短的”摳尼基蛙”後，迅速的消失在我的視線中。我想我明白了一件事”不是路太難，而是我太弱！”

愈到高處積雪愈厚

愈到高處積雪愈厚

路旁林相已從高木轉為矮樹

路旁林相已從高木轉為矮樹

回頭望去，不太下雪的九州，景色已變得像東北般

回頭望去，不太下雪的九州，景色已變得像東北般全程的陡上，氣喘噓噓的來到山頂，哇～這真是美呆了！實在是太興奮了，當初看照片覺得沒什麼，來到現場，簡真不要太超過！聳立的天狗岳（根子岳主峰），絲毫不遜後方的阿蘇山，禁止進入的標誌，更顯得天狗之勢不可褻瀆，景仰之情油然而生。拍不膩的景，那就盡情拍，這意外之下的絕美，就用各種角度來記憶。

image

image

image

image

image

image

image

感謝您的閱讀，也望您不吝給予支持，謝謝。

路線圖　及　阿蘇山位置

路線圖　及　阿蘇山位置

距離非常短＞＜

距離非常短＞＜

九州 登山 美景

延伸閱讀

落實綠能和拆違建 北市放寬屋頂設太陽能板限制

新詐騙？2張名片夾100元丟置物箱 警傳授這招…破解

桃科SRF廠由誰撤設廠許可？市府：解鈴繫鈴勿本末倒置

日本賞楓團傳沒遊覽車可搭 觀光署：業者應規畫備案

相關新聞

美呆了！日本九州「根子岳」巡山之旅 收穫座擁盛名的壯麗美景

【九州】根子岳-意外的美景 點此查看【根子岳】完整影片 日本九州巡山之旅，因為日本10年來最強寒流，打壞了原定計劃。本來要上大名鼎鼎的阿蘇山，但暴雪封了上阿蘇山的聯絡道路，連備案都無法到達，無奈下

成為天堂的貴客！「日本百名山」漫步在雪白天際─鳳凰三山（上）

️ 以上資訊來源自網路截圖或下載 「鳳凰三山」是橫跨山梨縣南阿爾卑斯市、韮崎市、北杜市的日本百名山；像台灣的陽明山或阿里山一樣，沒有哪一座專門稱為鳳凰山，其實是地藏岳(H2764m)、觀音岳（H28

景色開闊的翠綠草原！ 造訪日本雲ノ平山區 最後の秘境「高天原野溪溫泉」

行程第二天，我們從溪底的藥師沢小屋出發，沿著森林爬升700m，抵達稜線的開闊處，再繼續往東走到雲ノ平山莊。紮完營後，再輕裝去高天原野溪溫泉！ 伴隨著溪水聲，昨晚睡得還不錯。清晨的中海拔，有些許涼

真的很值得！日本山屋初體驗「 妙高火打與高谷池秋色」 開箱驚呼：太高級

很早之前就想要去看高谷池秋天的景色，受疫情延宕已久今年終於訂到機票順利成行想跟大家分享一下登山經驗還有山屋開箱！ 登山準備：參考網路資料跟IG，高谷池紅葉約在九月底十月初之間，紅葉季山屋很夯，需要在

海外登山賞美景！ 美西鹽湖城輕鬆登小山Ensign Peak 悠閒浪漫小景點

Ensign Peak 爬升海拔約100m、距離約1.2公里、全程往返約一小時內這次為了去黃石公園，先在鹽湖城落腳幾天，也趁這個機會爬一下鹽湖城市區景點旁約車程15分鐘就可以到的超近小山，也因為離市區

英式登山的浪漫！從小嚮往的「吉力馬札羅」 一群人浩浩蕩蕩上山啦

第二篇 行前準備及旅程中雜項 非洲給的第一印象，竟是漫天的沙塵暴 心中最想去的國家排名，非洲肯定在非常前面，就只為了目睹大草原上的野性今年一月知道趣健行開了非洲團就毫不考慮的報名參加，只是沒注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。