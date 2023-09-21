靈氣滿山！日本遺產「高尾山」每年有300萬登山客朝聖

日本遺產 靈氣滿山 : 2023 D0808 高尾山米其林 三星景點 / 全球第一 : 每年 300萬人的登山客

天狗的傳說

高尾山 是天狗居住的地方高尾山藥王院 有大天狗 和 小天狗嘴巴形狀像烏鴉喙嘴般的小天狗像，以及一座鼻子高聳的大天狗像

高尾山 (來回 : 下山坐吊椅纜車) 共 9.09 公里 / 5 小時10分鐘高度上升 497 公尺 / 高度下降 493 公尺 / 最高海拔 602 公尺

東京市區到高尾山的交通方式，東京 JR 山手線 - 新宿 京王線 - 高尾山口站

上網找的 「高尾山」交通資訊

看起來好像不難 一進入地下鐵 就一整個頭昏眼花撩亂 錯綜複雜 連買票都很混亂 根本就是 「迷宮」

Mt. Takao = 高尾山每年11月-12月是高尾山楓紅最佳觀賞期間，KO 京王線會於周六日 行駛高尾山專車

京王線最西端的車站 = 高尾山口站高尾山口車站就是一個景點 車站大樓是 日本著名建築師 隈研吾 2015 年的作品。以高尾山杉作為建材，搭建木製天花板與內觀，讓遊客感受到山中的自然生態

高尾山 位於東京市區近郊，標高 599 公尺 海拔不高還可以坐「登山纜車」 或「登山吊椅 」 根本太輕鬆 好嗎我們走一號路線上山 下山就嘗鮮一下坐 「登山吊椅 」 咻 ~~~ 幾分鐘就下山 超好玩的

高尾山口「駅」 出口設有 水龍頭 水桶 和刷子 供遊客清洗鞋子

一提到 「高尾山」 幾乎與 「楓葉」畫上等號不用你說 我當然也知道春、秋之季，高尾山上還會開滿櫻花與楓葉日本登山季從夏天七月開始 賞楓葉就以後再規劃了

「高尾山」是日本超人氣的觀光勝地，高尾山最主要的登山步道，全線舖設石板或水泥

「高尾山」 是 僧侶修道 的 靈山 富有 「天狗」的精神象徵 而 「高尾山藥王院」 的 「大天狗」 與 「小天狗」 一定要去看喔

此條登山路線的看點之一就是沿途會經過許多景點，

高尾山 滿山都是寺廟 一座充滿宗教氣息的山最有名是 高尾山藥王院 和 大天狗 小天狗一路上都有寺院與各式佛教物品

榮獲米其林三星認證的高尾山，是日本人的後花園，號稱「日本人最愛登的山」就像 台北的「四獸山」是 爬山、 健行、交通便利 而且 又 離市區很近的好去處

高尾山登山步道總共有六條路線，我們就走 最多人選擇的1號路線是最簡單也是路況最好的登山步道，全長約 3.8 公里，上山約 100 分鐘，下山約 90 分鐘我們慢慢走 慢慢晃 下山時特地體驗一下高尾山特別的交通工具 : 登山吊椅

高尾山是遠近馳名的楓葉景點，真的滿山都是 高大的楓葉 每到秋天，就是日本賞楓的旺季 ，高尾山 肯定人潮大爆滿

就算是夏天 整條路線有著滿滿的芬多精，感受綠意盎然

一路上都有 「六根清淨」 的石柱六根 = 眼、耳、鼻、舌、身、意

之字形山路往上爬

你知道嗎 ? 四季的高尾山 各有特色春天 : 4月有櫻花 夏天 : 6月下旬～10月上旬有啤酒山活動秋天 : 11月中旬～12月上旬 是 紅葉季 楓葉和銀杏的季節 冬天 : 每年冬至的12/22前後，高尾山頂可以欣賞神秘的 「鑽石富士」 從富士山方向沉落的夕陽 被稱作神秘的 「鑽石富士」

一號步道 石階往上 來到一展望平台遇到一位山友 送我們他拍的山高尾山的展望照片

被楓葉佔滿的天空 即便僅是翠綠色的楓葉掌狀的五裂片已帶出了紅葉夢境般的氛圍

可以想像一下楓紅滿天的景色，一定很震撼，

高尾山纜車站高尾山的纜車 是 為了服務 高尾山藥王院的信徒 上山參拜

高尾山的纜車是由 高尾山藥王院 第27代首領 武藤範秀提出。當時，高尾山藥王院的信徒有約30萬人，信徒前往參拜時會在 中央本線淺川站（現時：高尾山）步行前往高尾山的山腳，然後途經險要的山道。

纜車廣場 有很好的視野由上往下俯瞰 山腳下可見紅葉點點

「高尾山猴園、野草園」座落在高尾山山腰，環處大自然之中 台灣猴子看很多 不想買票進去看猴子

走一趟 高尾山寧靜的參道， 莊嚴的寺廟，彷彿沾了滿身的靈氣

靈氣滿山 高尾山

大天狗

天狗，是有強大靈能力的天狗。天狗之中擁有特別高鼻的稱呼為鼻高天狗。 修驗者之中修行未臻火候、態度傲慢的死後會變成大天狗、擁有比其他鼻君強大的神力和超能力。穿著修驗僧服和高齒木屐、手持葉団扇可以扇起強力的颶風和寶槌。 日本三大妖怪之一的崇德上皇、牛若丸學習劍術的鞍馬天狗也是大天狗之一人

小天狗

烏天狗（からすてんぐ），又寫做「鴉天狗」，日本傳說中的妖怪，為天狗的一種，因為有著和烏鴉一樣的尖嘴和漆黑的羽翼而得名。烏天狗又稱「小天狗」，能飛，和大天狗一樣身著山伏裝束，而且劍術高超，因此在源義經的傳奇故事中有鞍馬山的烏天狗傳授源義經劍術的一個橋段。烏天狗的發想原型和大天狗一樣，可能都是源自於深山修行者或山地原住民，再加上深山之險及山賊出沒予人的陰邃恐怖感而成就烏天狗的整體形象。

2019 年 去爬 花蓮的海鼠山 天狗岩第一次聽到 : 天狗的傳說天狗岩 據說因為突出的岩石像天狗的鼻子而名今日一見 : 天狗的鼻子 真的很長

東京登山小旅行 : 高尾山

高尾山位於日本東京都西部的八王子市，關東山地東南隅，標高599米。1976年被環境廳指定為明治之森高尾國定公園。由於山地靠近東京都心，每年有數百萬的遊客前往，被稱為「世界上登山者數量第一的山峰」

西元744年，為祈求佛法庇蔭東日本，聖武天皇下令建立高尾山藥王院有喜寺。相傳創立者為曾經參與興建奈良東大寺的大佛的行基菩薩。而後，約於西元1375~78年間，俊源大德自真言密教聖地之一的京都醍醐山來到高尾山。在高尾山裡，俊源大德一邊向不動明王祈禱，一邊焚燒八千枝護摩木，進行嚴苛的苦修。藉著如此的苦修，終於，俊源大德在高尾山裡切實地感受到了飯繩大權現的存在。

因此，俊源大德重新修建了高尾山藥王院，並供奉飯繩大權現為主神，從此被譽為"高尾山中興之祖"。於是，在真言密教傳入高尾山藥王院，高尾山也同時成為修行者苦修的修驗道之山，並逐漸聞名

神仙穿的仙履 嗎 ?

下山坐登山吊椅 車速很慢居然沒有安全帶 很刺激 卻很好玩

每年都想到日本拍銀杏 楓葉 每年秋冬 公司都很忙 一直無法如願有錢賺的時候 總是要先賺錢 以後才可以大聲說 : 賺錢就是要拿來花的是吧