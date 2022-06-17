湛藍的冰封世界！ 「Iceland 冰島」水晶冰洞、藍冰洞、冰川健行，神奇美景太夢幻
藍冰洞 ( Ice Cave )，冰島最夢幻、美艷的自然奇景之一，在冰島的冰洞何其之多，每一個都有自身的獨特之美，而在瓦特納冰川國家公園 ( Vatnajökull National Park) 內，Breiðamerkurjökull 冰舌附近，這邊有著冰體如水晶剔透般的水晶冰洞，透過與光線的融合，呈現出令人驚嘆不已的寶石藍色，既透徹純淨又鮮豔強烈，絕對是每一位冬季造訪冰島的旅人，務必要親眼感受的絕美之藍、絕世之美。2022 冬季造訪冰島的第四天，我們拎上包包踏上冰川，探訪藏匿在千年冰貌之下的神祕冰藍世界。更多行程攻略 & 健行分享https://bit.ly/3vkvR4l
藍冰洞實際走訪?️行前小記：經過網路上資料搜尋比較後，我們最後決定預定「Local Guide 的 Ice Cave Discovery Tour」。Local Guide 是一間冰島本地人經營的嚮導公司 ( 根據官網資料，最早成立是 1991 年，小型家族嚮導事業 )，目前是 "冰三代" 接班運營；在夏季提供冰川徒步旅行，半天、全天或家庭旅行，在冬季則提供冰洞之旅。由於這次停留冰島時間有限，而先前已有在阿根廷佩里托莫雷諾冰川 ( Perito Moreno Glacier ) 健行過的經驗 ( 有機會再補上心得文章 )，因此這次沒打算留一整天時間在冰川健行上 ( 索爾黑馬冰川或是斯卡夫塔山冰川 )，後來看到 Ice Cave Discovery 的行程中，除了可以欣賞藍冰洞，還能進行一段距離的冰川健行，並由嚮導說明介紹冰川的地形地貌，以及一般藍冰洞行程不會有的「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」，有趣的是，Local Guide 官網是用「藍寶石冰洞 ( Sapphire Ice Cave ) 」形容水晶冰洞。
冰川健行 + 水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave )
左邊是一般「藍冰洞 ( Ice Cave ) 」行程，中間是我們預定的「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」行程，右邊是客製化的冰洞攝影團行程。
時間：2022.03.14天氣：多雲時陰偶雨人數：2行程：Local Guide 的 ICE CAVE DISCOVERY ( 行程時間預計 5-7 小時 )
表訂集合時間是早上 09:30，前一晚我們住在赫本鎮 ( Höfn )，開車過去傑古沙龍冰河湖 ( Jökulsárlón ) 停車場需要約 1 小時，所以早起是必須的，因為沒有太多預備天可以使用，只祈禱天氣不要太差，讓我們可以欣賞到美麗的冰洞。
一早心情還沉溺在昨晚的美麗極光，希望好運能沿用到今天！
延伸觀賞「【冰島】滿天絕美極光盡收眼底｜北極光。赫本镇｜The Northern Lights in ICELAND ( 4K UHD )」
一早的車子不多，居然讓我們遇到野生公鹿，很逍遙在馬路上閒晃。
路況不是太好，冬季冰島自駕千萬不要開太快。
Local Guide 有自己的專屬服務車，就在停車場旁邊，很明顯不會找不到；旁邊則是 Guide to Iceland。* 若是預定其他家公司的 Tour，注意務必事前跟對方確認集合地點 ( 是要自駕開到集合點，還是對方有提供接駁服務 )。
傑古沙龍冰河湖 ( Jökulsárlón ) 有餐車，不過一早還沒有營業，若是整天的 Tour，食物跟飲水務必記得攜帶；另外這邊也有公廁，出發前記得要先上廁所，你應該不會想用自己的排泄物汙染美麗的冰川跟冰河吧。
進行報到手續，以及領取自己的冰爪 ( Crampons )，今天我們的嚮導是 Stephanie。* 因為先前預定需要刷卡支付全額，自己非常不確定天氣因素會不會取消，所以詢問 Local Guide 是否可先付訂金，答案是可以的，因為我們共兩人，所以先支付一人的費用，另外一人的費用，在這邊服務車現場支付即可 ( 現金、刷卡都可接受 )。
待會要搭的 4×4 超級吉普車，光輪子就是一個人腰的高度，駕馭起來一定很有趣。* 幾乎所有冰洞行程團都是要轉乘 4x4 汽車的，因為進去入口的路一般汽車底盤無法勝任。
出發，通常一團 8 人，也是一台車可以容量的人數 ( 最多再加 1 人副駕駛座 )。
搖搖晃晃 ( 真的很搖 ) 開在 off road 約莫 1 小時之後，會抵達距離冰川步行約半小時的停車地點，嚮導在這邊會分發另外 2 樣裝備：Helment ( 岩盔 )、Harness & Spinner Leash ( 安全吊帶跟吊繩 )，然後就先出發往冰川登冰口前進。* 每年冰洞位置也許有所不同，此處資訊建議參考就好。
藍冰洞團 + 冰川健行的標準配備。* 若只單純參加藍冰洞團，只會有 Helment ( 岩盔 ) 。
前半段都屬於砂礫石路段，不會難走，稍微注意踩點即可；遠遠就能看到冰川上的大洞。
稍早已先抵達的藍冰洞團，超像一個外星人飛碟的入口處，待會我們則要從洞口右側徒步健行上冰川。
這邊開始，就要套上冰爪，此時嚮導會說明冰爪如何自行穿綁、裝備的使用，以及待會冰川健行注意事項。* 由於冰川健行還是有風險，所以步行斜坡時，需要使用 Spinner Leash 扣好安全繩再前進。
開始今日的冰原歷險記！
嚮導先介紹冰川冰體的知識給大家。
接著大家繼續在冰川上漫步，同時欣賞遠近不同的冰貌。
時不時就停下來開個研討會 ( 彷彿都是專業的地質學家???! )。
遠方有一團要玩冰洞垂降的 ( 好像很好玩 ?)。
冰川上漫步一切都不要急，跌倒可不是開玩笑的。
此時在用地上的殘雪，說明冰川推移的物理現象。
我們在等排隊下去參觀「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」。
準備下「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」參觀。
「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」入口，據說以前有可容納百人的水晶冰洞，真想親眼看看阿。
終於來到這夢幻湛藍世界！
洞內的冰壁堅實硬挺，大約有 1 到 2 層樓高。
有一個網美拍照點，但猜測明年可能就融化了...
冰壁透出寶石藍般的顏色，實在太絢麗奪目了。
越往洞內路徑越狹小，結果這小姐走一走就消失了，然後她玩了一趟洞中洞的穿越體驗。
水晶冰洞的各式樣貌，層層疊疊的冰面之中，夾雜著棱角分明的奇異紋理，再交雜並錯凝固於冰體中的氣泡，如此神奇的美麗奇景，只差沒當場跪下。
玩的差不多後，要準備回程了。
嚮導原本要帶我們繞更遠的路看更多冰上面貌，但此時天氣開始變差...
為了不要繼續淋雨，選擇一條離開冰川快一點的路線，來到稍早看到的藍冰洞入口。
4.2 藍冰洞 ( Ice Cave )
結束冰川健行 + 水晶冰洞的探險之後，此時我們來到藍冰洞，而天氣剛好下起雨來，趁勢進來避雨。
這邊的藍冰洞腹地就比較龐大，大略分為前院跟後院，前院的地面與冰面高度較低，並配有天窗，光可灑下，後院的高度則較高，天花板是一整面冰體，整體光線較暗。
後院。
後院。
前院跟旁邊融化的冰河。
前院。
前院。
在藍冰洞總共停留約 1 小時的時間 ( 休息 + 自由活動 )，然後回程結束今天的行程。
藍冰洞後記這次探訪藍冰洞，行前一直擔心冰島冬季的天氣變化萬端，可能會無法如期成行。好在，平常累積的人品還有扣達，讓我們在還可以的天氣狀態之下，如願看到這罕見的絕世之景，如果你的體能狀況還 OK，強烈建議報名冰川健行+探訪冰洞的行程，就算看不到冰雪奇緣的 Elsa，到 Elsa 的城堡參觀參觀，也是夢幻爆棚、無與倫比的體驗！
更多行程攻略 & 健行分享
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言