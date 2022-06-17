湛藍的冰封世界！ 「Iceland 冰島」水晶冰洞、藍冰洞、冰川健行，神奇美景太夢幻

藍冰洞 ( Ice Cave )，冰島最夢幻、美艷的自然奇景之一，在冰島的冰洞何其之多，每一個都有自身的獨特之美，而在瓦特納冰川國家公園 ( Vatnajökull National Park) 內，Breiðamerkurjökull 冰舌附近，這邊有著冰體如水晶剔透般的水晶冰洞，透過與光線的融合，呈現出令人驚嘆不已的寶石藍色，既透徹純淨又鮮豔強烈，絕對是每一位冬季造訪冰島的旅人，務必要親眼感受的絕美之藍、絕世之美。2022 冬季造訪冰島的第四天，我們拎上包包踏上冰川，探訪藏匿在千年冰貌之下的神祕冰藍世界。更多行程攻略 & 健行分享https://bit.ly/3vkvR4l

藍冰洞實際走訪

冰川健行 + 水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave )

左邊是一般「藍冰洞 ( Ice Cave ) 」行程，中間是我們預定的「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」行程，右邊是客製化的冰洞攝影團行程。

時間：2022.03.14天氣：多雲時陰偶雨人數：2行程：Local Guide 的 ICE CAVE DISCOVERY ( 行程時間預計 5-7 小時 )

表訂集合時間是早上 09:30，前一晚我們住在赫本鎮 ( Höfn )，開車過去傑古沙龍冰河湖 ( Jökulsárlón ) 停車場需要約 1 小時，所以早起是必須的，因為沒有太多預備天可以使用，只祈禱天氣不要太差，讓我們可以欣賞到美麗的冰洞。

一早心情還沉溺在昨晚的美麗極光，希望好運能沿用到今天！

延伸觀賞「【冰島】滿天絕美極光盡收眼底｜北極光。赫本镇｜The Northern Lights in ICELAND ( 4K UHD )」

一早的車子不多，居然讓我們遇到野生公鹿，很逍遙在馬路上閒晃。

路況不是太好，冬季冰島自駕千萬不要開太快。

Local Guide 有自己的專屬服務車，就在停車場旁邊，很明顯不會找不到；旁邊則是 Guide to Iceland。* 若是預定其他家公司的 Tour，注意務必事前跟對方確認集合地點 ( 是要自駕開到集合點，還是對方有提供接駁服務 )。





傑古沙龍冰河湖 ( Jökulsárlón ) 有餐車，不過一早還沒有營業，若是整天的 Tour，食物跟飲水務必記得攜帶；另外這邊也有公廁，出發前記得要先上廁所，你應該不會想用自己的排泄物汙染美麗的冰川跟冰河吧。





進行報到手續，以及領取自己的冰爪 ( Crampons )，今天我們的嚮導是 Stephanie。





待會要搭的 4×4 超級吉普車，光輪子就是一個人腰的高度，駕馭起來一定很有趣。









出發，通常一團 8 人，也是一台車可以容量的人數 ( 最多再加 1 人副駕駛座 )。





搖搖晃晃 ( 真的很搖 ) 開在 off road 約莫 1 小時之後，會抵達距離冰川步行約半小時的停車地點，嚮導在這邊會分發另外 2 樣裝備：Helment ( 岩盔 )、Harness & Spinner Leash ( 安全吊帶跟吊繩 )，然後就先出發往冰川登冰口前進。







藍冰洞團 + 冰川健行的標準配備。

* 因為先前預定需要刷卡支付全額，自己非常不確定天氣因素會不會取消，所以詢問 Local Guide 是否可先付訂金，答案是可以的，因為我們共兩人，所以先支付一人的費用，另外一人的費用，在這邊服務車現場支付即可 ( 現金、刷卡都可接受 )。* 幾乎所有冰洞行程團都是要轉乘 4x4 汽車的，因為進去入口的路一般汽車底盤無法勝任。* 每年冰洞位置也許有所不同，此處資訊建議參考就好。* 若只單純參加藍冰洞團，只會有 Helment ( 岩盔 ) 。

前半段都屬於砂礫石路段，不會難走，稍微注意踩點即可；遠遠就能看到冰川上的大洞。







稍早已先抵達的藍冰洞團，超像一個外星人飛碟的入口處，待會我們則要從洞口右側徒步健行上冰川。





這邊開始，就要套上冰爪，此時嚮導會說明冰爪如何自行穿綁、裝備的使用，以及待會冰川健行注意事項。









開始今日的冰原歷險記







嚮導先介紹冰川冰體的知識給大家。











接著大家繼續在冰川上漫步，同時欣賞遠近不同的冰貌。







時不時就停下來開個研討會 ( 彷彿都是專業的地質學家???! )。







遠方有一團要玩冰洞垂降的 ( 好像很好玩 ?







冰川上漫步一切都不要急，跌倒可不是開玩笑的。











此時在用地上的殘雪，說明冰川推移的物理現象。







我們在等排隊下去參觀「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」。







準備下「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」參觀。









「水晶冰洞 ( Crystal Ice Cave ) 」入口，據說以前有可容納百人的水晶冰洞，真想親眼看看阿。







終於來到這夢幻湛藍世界！

* 由於冰川健行還是有風險，所以步行斜坡時，需要使用 Spinner Leash 扣好安全繩再前進。

洞內的冰壁堅實硬挺，大約有 1 到 2 層樓高。









有一個網美拍照點，但猜測明年可能就融化了...





冰壁透出寶石藍般的顏色，實在太絢麗奪目了。











越往洞內路徑越狹小，結果這小姐走一走就消失了，然後她玩了一趟洞中洞的穿越體驗。







水晶冰洞的各式樣貌，層層疊疊的冰面之中，夾雜著棱角分明的奇異紋理，再交雜並錯凝固於冰體中的氣泡，如此神奇的美麗奇景，只差沒當場跪下。









玩的差不多後，要準備回程了。





嚮導原本要帶我們繞更遠的路看更多冰上面貌，但此時天氣開始變差







為了不要繼續淋雨，選擇一條離開冰川快一點的路線，來到稍早看到的藍冰洞入口。







4.2 藍冰洞 ( Ice Cave )

結束冰川健行 + 水晶冰洞的探險之後，此時我們來到藍冰洞，而天氣剛好下起雨來，趁勢進來避雨。

...

這邊的藍冰洞腹地就比較龐大，大略分為前院跟後院，前院的地面與冰面高度較低，並配有天窗，光可灑下，後院的高度則較高，天花板是一整面冰體，整體光線較暗。

後院。





後院。







前院跟旁邊融化的冰河。







前院。





前院。

在藍冰洞總共停留約 1 小時的時間 ( 休息 + 自由活動 )，然後回程結束今天的行程。

藍冰洞後記

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