特殊視角必拍！ 朝聖北義大利Drei Zinnen 攀岩聖地 山洞前取景「三峰山」美炸

2021年8月11日星期三????

今天真的超級興奮的啦！我終於到了Drei Zinnen囉！??當然啦！要特別特別感謝我親愛的老公，他再怎麼拼命也要帶我去那裡。只是下次我真的要小心的許願！不要把他太操勞了。?前一天晚上我們上網認真的做了功課。

可以直接開車上山到Rifugio Auronzo小木屋停車場，這樣可以輕鬆走101步道一圈大約4-4.5小時。不過，這個是要付30歐元的過路費，加上如果沒有早上很早去的話，說不定山上停車位滿了，就要走上去或是搭公車上去。所以，我們決定早上5點半起床。6點就從旅館出發！

想說昨晚都和旅館老闆說好早餐的事情了，他也拍胸脯打包票說沒問題！結果我們6點下樓後，照著老闆說的電梯旁的小冰箱找到了我們的早餐！?我們本以為他是會幫我們準備像三明治麵包的，結果竟幫我們了但我們要自己塗抹麵包！！ 好吧！快快隨便塗塗就把麵包和水果都放到背包裡去！出發！！從奧地利旅館這邊Hotel Tauernstern開車到Rifugio Auronzo要89公里！其實這條路我們上星期五已經開過了，所以就蠻熟悉的！感覺就很盡快到了。

到了Misurina時，看要上山的車蠻多的，再看山下城市上次塞車塞得滿滿的地方的都有停車位！小氣的我就想說，那我們把車子停在山下停車路邊可以省下過路費30歐元如何？反正祇要走上去大約一個半小時就可以到山上停車場了啊！老公被我這麼一慫恿就真的把車找了個路邊位子停了下來。我們換上登山鞋，開始來去我們的今日行程。開始要走上山時，會經過車子要上山的路。結果我們很開心地看到那些要上山的車子都開始塞車了。。長長的一大條車龍！我們用走的反而才是正道！?

先是跟著馬路邊走，之後到了Lago d'Antorno湖就開使進入森林，和汽車分道揚鑣。。也看到前方就有收費站，就是因為收費站的收費手續，才使得上山的汽車塞車大排長龍的。我們也正好可以躲過那至少半小時的塞車時間。不過，等汽車繳費過後，他們就可直上山上了，我們則是自己乖乖的靠雙腿上山！

用走路上山的人也是不少呢！走著走著聽到鈴鐺的聲音。基本上我們在山上聽到鈴鐺的聲音大多是掛在牛脖子上的。這次看到的竟是掛在馬脖子上的！?原來是野馬放養在山上，農人們怕萬一馬衝撞下山，健行的人沒注意到，所以在馬脖子上掛鈴鐺！?只是這一群馬哪裡不好走，竟然走在我們人走的健行步道上。。要怎麼穿越過他們呢？跟在馬後面我又怕萬一馬的後蹄踢過來，那可怎麼辦喔？

這時看到一個年輕男生也走過來，看他也是很小心謹慎的爬到一旁的山坡上去，不和馬兒搶道！我和老公也有樣學樣，學著避過馬兒！花了不少時間和馬打交道！其中有一匹馬跟著我後面走過來，開始很用力的聞我背包裡的東西！我的媽啊！我裡面有花生巧克力糖果，他該不會是想吃我的糖吧？背包被他用力的壓啊聞的嚇死我也！！快快逃命！

穿越過馬群之後，我和老公回頭看後方的人。。。哈！！還一大群人也在和馬打交道！路都被馬給佔用去了。大家都很小心地走呢！越過馬兒之後再越過一座山，再來就是Drei Zinnen的山頭囉！可以看到高高在上的山屋！當然也看到許多在山路上奔馳的汽車。。他們沒有塞車了，就可以開很快的到達山上的停車塲！不過我們也沒有慢多少，甚至我們看到的風景還比較多呢！走了6公里左右就到山屋，山屋前真的是滿滿的人潮。我們先休息一下吃點東西再出發。趁現在早上山屋裡餐廳人們不多，也好！我們進去點了咖啡吃點我們自己的麵包，也上了廁所。

網路上有看到寫說，往山屋的右邊步道人群會很多，建議最好從左邊步道方向走，人群會比較少。所以我們也找了朝左邊的步道走去。果然人少很多呢！我才說會不會往左邊步道走的都是德國人呢？？哈?很簡單啊 因為我們看的是德文討論區，所以都是德國人在寫。往左走，沒多久就看到我們上星期五走的路線ㄟ！！我跟老公說你看，上星期五我們走的路線可以看到，真是的上星期五差一點就走到了。老公說要慶幸上星期五沒走到，這樣今天才能花一天的時間過來慢慢看啊！果然沒錯，如老公說的，如果上星期五被我給走到了，我一定不肯下山。這樣回到奧地利旅館可能都半夜了！！?

我們上山時走的是101路線，上到山上有101和105焦急的路線。哇！看到Drei Zinnen囉！我當然要把握這個難得的機會，多拍些照片。越多越好！管他哪個角度，我都要拍！都要好好的欣賞。Drei Zinnen果名如其聞啊！整個山區很大很寬闊，山的奇石也特別顯眼！還有該山區著名的主要是攀岩的聖地！那三座山第一個被攀岩征服的是中間的主峰2999公尺高，據說是最容易攀的。再來是左邊西峰2973公尺高，最難攀爬的竟是小峰2857公尺高。整個山群被其他的山峰給包圍著。形成這一代北義大利山群Dolomiti的標註山Drei Zinnen 義大利文叫Tre Cime di Lavaredo

今天天氣太陽之大的，開始往左邊走時我就覺得很慶幸。陽光之大，曬到皮膚都有些痛痛了，偏偏我有帶防曬油，而防曬油竟然放在旅館房間裡的袋子！?往左邊步道走，有個好處就是至少太陽是往後背曬，我們有背背包，算是背包幫我們擋太陽吧！有戴大帽子至少臉不要曬太陽就不錯了。沿路一直走到我們要休息的地方Drei Zinnenhütte小木屋餐廳。人都還沒到山屋就聞到好臭的味道。。。都是人們排泄物的味道！? 大太陽下這麼一曬更加味！和老公趕緊找了逆風的或是風頭的位子。坐下好好欣賞風景，吃點我們帶的東西。

在網路上有看到許多人拍攝的特別位子，是在山屋後方的山上有山洞。我觀察了一下，找到了！因為有人在山上山腰上一直在跳啊跳的！我猜想沒錯，有人在那裡拍照。於是休息了一會，我和老公也循著路線走上去。我們也找到山洞囉！可惜！山洞的都有義大利年輕人在那裡拍照，他們三個人輪流的拍。做各種姿勢動作互相拍。我的媽啊！等他們拍完要多久的時間啊？趁他們在看照片的時間，我趕緊插隊要開國快過去，也幫老公拍照。之後也叫老公快點幫我拍照。。其實我們還想再拍，但又是一群年輕人在哪裡跳啊跳的拍。。算啦，我們還要下山ㄟ！沒那麼多時間等了。

慢慢下山去吧！下山的路線，碰到一位先生請我幫他拍照。我幫他拍了幾張，也拿給他看拍得如何。他很高興，說我很會取景！！所以也問我他幫我們拍合照如何？好啊！之後就又聊了起來。。他先用英文問我們是從哪裡來的，我們說德國啊！ ?他開心了，說這樣可以講德語就好！原來他也是德國人。他說他20年前就來這個山區了，很常來。但今年這種人潮盛況還真頭一次見。。他說以前來這個山區的都是德國人。現在這兩年怎麼全是義大利人一家老小攜老攜幼的來此地。猜想應該是疫情的緣故，大家沒出國也沒去海邊，都想說山上應該沒人，就往山上跑了！?結果山上人滿滿的！這德國人說他是睡在車上兩天了，今天上來看看路線。因為明天他要去攀岩，爬主峰！他說主峰南面最好爬！他也只能爬主峰！我們說我們只能用看，我們的技術應該爬不了。主峰也要爬一天呢！！佩服！

下午太陽曬到飽到不行，體力也變弱了，拖啊走的終於回到停車的地方了！已經離我們早上出發10個小時了！我們早上7點半出發的吧！回到車子已經下午5點半多了！幸好今晚的晚餐我們沒有跟旅館訂餐。。因為旅館用餐時間是18點半到19點半！我們開車回到旅館已經是19點40分了！

回到旅館快快洗澡，換了衣服。出門去到旅館對面的吃粗飽的餐廳！今天整體來說，這個行程真的太完美了。整個山區真的美到不行。步道路線也非常多，我們已經說好，下次一定還要再來這裡玩！我很希望能把每條路線都走過！??? ?老公特別把這個行程安排在我們度假的最後一天，他說要有個完美的落幕！真的很值得！我們走了將近23公里的路。10小時又15分鐘的行程！回程時告訴我好友，她知道我們來爬山，也一直說好想跟，下次要跟。? 不過當好友得知我們今天的路線之後，她說嚇死人了！！