怎麼拍都美！ 日本「鹿島槍岳」獨霸一方 搶拍滑雪場最愛的經典視角

山看多了，總有幾座山是讓你念念不忘的；總有幾座山，是僅憑照片就能懾人的，也總有幾座山，只要你爬得夠高，就能一眼望見他，他就端坐在那裡，你要來也罷，不來也罷，他就是在那裡。

今天要說的鹿島槍岳，就是這樣的一座山。鹿島槍岳，日本百名山之一，海拔2889m，是後立山連峰（白馬連峰）中無法忽視的存在。凡是以槍為名的山岳，大多很尖，尖就意味著陡峭和困難，但偏偏鹿島槍（的南峰）是超入門又親民的高山，夏天的時候，你可以很輕鬆的用兩天的時間往返；冬天的時候，山腳的鹿島槍滑雪場（鹿島槍スキー場）也能清楚地眺望披上白衣的鹿島槍岳。其實只要爬得夠高，鹿島槍的雙耳峰造型，讓你想忽略它都難。

從「扇沢」登山口出發，到鹿島槍途中必經的冷池山莊，冷池山莊再上方一點的土地是它的紮營區，過了紮營區，就直奔鹿島槍岳南峰去了。

冷池山莊的休憩平台眺望鹿島槍岳。

老少咸宜的鹿島槍岳登山道，就只有扇沢登山口到南峰為止，南北峰之間，乃至北峰再往北通向五龍岳（五竜岳）的路段，就需要手腳並用，甚至是攜帶岩盔了，圖為在南北峰之間向南峰看的景象，仔細看發現畫面中有個人正在攀爬。

北峰頂上，最大的好處是可以眺望後立山連峰的縱走路。

北峰往北看，可以看到整條稜線。

南峰頂上比北峰寬敞得多，許多人在這裡看風景、吃午餐，天氣好的時候，可以直接看到劍岳！

背景就是劍岳，不過最常走的攀登路線在另一面。

下山前畫一張鹿島槍岳，畫完的時候陰影已經籠罩了大半個山體了。

冬天的鹿島槍滑雪場，圖為經典視角、網美拍照點，鹿島槍滑雪場曾經多次使用這個角度的照片作為年度宣傳海報。

怎麼拍都美的鹿島槍岳。

雪道上還有一個官方認證的最佳視角，適合拍出「我在鹿島槍滑雪喔」的美照。

像這樣，雪況好的時候記得炸一下雪，拍起來更夢幻。

距離拉遠一些，從北邊一些的八方尾根滑雪場山頂，一樣可以看到鹿島槍岳，這個視角可以看到鹿島槍往北延伸的稜線。

雖然才2889m，但實在太有型了，下次來白馬地區爬山滑雪的話，記得尋找他的蹤跡！

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