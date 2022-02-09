快訊

高雄4人確診小房間玩手遊 足跡涉義大世界、家樂福

怎麼拍都美！ 日本「鹿島槍岳」獨霸一方 搶拍滑雪場最愛的經典視角

健行筆記 / 健行筆記陳曜章

DSC04953.JPG

山看多了，總有幾座山是讓你念念不忘的；總有幾座山，是僅憑照片就能懾人的，也總有幾座山，只要你爬得夠高，就能一眼望見他，他就端坐在那裡，你要來也罷，不來也罷，他就是在那裡。

今天要說的鹿島槍岳，就是這樣的一座山。鹿島槍岳，日本百名山之一，海拔2889m，是後立山連峰（白馬連峰）中無法忽視的存在。凡是以槍為名的山岳，大多很尖，尖就意味著陡峭和困難，但偏偏鹿島槍（的南峰）是超入門又親民的高山，夏天的時候，你可以很輕鬆的用兩天的時間往返；冬天的時候，山腳的鹿島槍滑雪場（鹿島槍スキー場）也能清楚地眺望披上白衣的鹿島槍岳。其實只要爬得夠高，鹿島槍的雙耳峰造型，讓你想忽略它都難。

DSC00799.jpg

從「扇沢」登山口出發，到鹿島槍途中必經的冷池山莊，冷池山莊再上方一點的土地是它的紮營區，過了紮營區，就直奔鹿島槍岳南峰去了。

DSC00795.jpg

冷池山莊的休憩平台眺望鹿島槍岳。

DSC05022.jpg

老少咸宜的鹿島槍岳登山道，就只有扇沢登山口到南峰為止，南北峰之間，乃至北峰再往北通向五龍岳（五竜岳）的路段，就需要手腳並用，甚至是攜帶岩盔了，圖為在南北峰之間向南峰看的景象，仔細看發現畫面中有個人正在攀爬。

DSC05032.jpg

北峰頂上，最大的好處是可以眺望後立山連峰的縱走路。

DSC00770.JPG

北峰往北看，可以看到整條稜線。

DSC05076.jpg

南峰頂上比北峰寬敞得多，許多人在這裡看風景、吃午餐，天氣好的時候，可以直接看到劍岳！

DSC05072.JPG

背景就是劍岳，不過最常走的攀登路線在另一面。

DSC05090.jpg

下山前畫一張鹿島槍岳，畫完的時候陰影已經籠罩了大半個山體了。

DSC01910.jpg

冬天的鹿島槍滑雪場，圖為經典視角、網美拍照點，鹿島槍滑雪場曾經多次使用這個角度的照片作為年度宣傳海報。

9c91fefeef96a725fbab0740e4817d21.jpg

怎麼拍都美的鹿島槍岳。

DSC01909.jpg

雪道上還有一個官方認證的最佳視角，適合拍出「我在鹿島槍滑雪喔」的美照。

30d2eb7e7b39ba457624d2bd39b27295.jpg

像這樣，雪況好的時候記得炸一下雪，拍起來更夢幻。

DSC07205.JPG

距離拉遠一些，從北邊一些的八方尾根滑雪場山頂，一樣可以看到鹿島槍岳，這個視角可以看到鹿島槍往北延伸的稜線。

DSC07215.JPG

雖然才2889m，但實在太有型了，下次來白馬地區爬山滑雪的話，記得尋找他的蹤跡！ 

相關連結：冷池山莊鹿島槍滑雪場八方尾根滑雪場更多日本的登山遊記請到：個人部落格

滑雪 登山 網美

延伸閱讀

「10日圓的守護神」扛不住通膨 日本國民零食要漲價了

日本大金閃流放電技術 實證可抑制新冠變異株

台北101觀景台「雲端花園」還可穿浴衣拍出和風美照

攜手抗疫 日台交流協會「巨幅廣告牆」向台傳達謝意

相關新聞

怎麼拍都美！ 日本「鹿島槍岳」獨霸一方 搶拍滑雪場最愛的經典視角

山看多了，總有幾座山是讓你念念不忘的；總有幾座山，是僅憑照片就能懾人的，也總有幾座山，只要你爬得夠高，就能一眼望見他，他就端坐在那裡，你要來也罷，不來也罷，他就是在那裡。 今天要說的鹿島槍岳，就是這

路陡但景美！「表銀座縱走」槍岳一覽無遺，還有稜線作伴

第二天約六點半，山腳還有一層淡淡的薄霧，直升機卻已忙碌了起來。但這忙碌不是為了吊掛傷者下山，而是一趟一趟地從山腳運送物資上來，在我們收帳蓬、吃早餐的時間，同一架直升機至少來回了五次，為了稜線上的蛋糕、

沐浴森林浴！日本青森「奧入瀨溪之旅」大自然美如畫

2017年10月4日，踏上日本的旅途，感謝好友家銜、則儒的計畫，此行目的地是日本「東北」的仙台、岩手與青森，日本都市人視為「鄉下」的地方，但對我來說，長到35歲第一次去日本，很珍惜這個「人生第一次」的

疫情前的巡禮！徒步世界遺產「西班牙聖雅各之路」

2019年，我同時走了兩條世界僅有的「巡禮路」世界遺產-西班牙聖雅各之路和日本熊野古道。 就在剛走完熊野古道的時候，中國武漢剛爆發第一波的疫情，而接下來的世界變成怎麼樣大家都知道...無

防疫宅在家，就是要回味那年走過的「九寨溝之旅」，絕美！

跟女兒參加絕美九寨溝,樂山, 峨嵋山雙秀8日行程, 早上還下著豪雨, 出發前停了, 看來是老天賞我們好天氣玩, 預定搭乘中國國際航空CA410, 19:20飛機, 22:30抵達重慶, 第一天就這麼報

攀登神山！攻頂東南亞第一高峰　鐵索徑道最高點堪比富士山海拔

來說說「牧童遙指去神山」18人團這次旅遊的主要目標：攀登東南亞第一高峰神山。 從去年5月合歡溪去不成轉到三棧南溪的旅程認識了亞昕，像極了長澤雅美的熱心班代，他們北大登山7人早就規劃了神山的旅程，因為

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。