沐浴森林浴！日本青森「奧入瀨溪之旅」大自然美如畫

2017年10月4日，踏上日本的旅途，感謝好友家銜、則儒的計畫，此行目的地是日本「東北」的仙台、岩手與青森，日本都市人視為「鄉下」的地方，但對我來說，長到35歲第一次去日本，很珍惜這個「人生第一次」的機會，一口氣就帶了大、小台數位相機喔，加上手機，就三台相機了，超狂XD

10月8日，旅程第五天，我們7:20就在青森車站集合，搭乘「JR巴士東北」線前往十和田湖。

車票前一天就買好了，所以日期印的是10-7。票價相當於台幣1250元，來回路途遙遠，票價也算合理。

7:48，巴士出發，一路經過許多景點，中途也有下來喝茶、休息、欣賞美景XD

時值楓葉即將盛開的日子，只要看到窗外或休息區有著盎然朱意，相機就拍個不停，很想把這些美景都存在我的腦海裡^^

10:39，右手邊出現奔騰的溪流，掩映著無限的綠意，真的好美！而且沒有一張紙屑！彷彿進入童話故事的場景中

車上的到站顯示螢幕也標示即將到達的站名

11:06，經過三個多小時的跋涉，終於抵達終點站──十和田湖！

當然啦！跟遠近馳名的特產「蘋果」合照，是一定要的！

略事休息一下，接著搭船飽覽湖光山色^^

遊湖一圈50分鐘，將近一個小時，下船後，隨便找一家點打發午餐XDD

祭飽了五臟廟，就要展開讓我印象深刻到難以忘懷的奧入瀨溪健行囉^^

13:36，搭乘巴士在第6站「雲井之流」下車。看一下時刻表，大約一小時一班車。

走著走著，才發現這條馬路，原來是「國道」啊！

景色優美，如詩如畫！

原來是保安林啊！除了人民（與外國觀光客）對整潔的自律，法規的配套也是一樣重要喔！

漫步在步道中，真心覺得這條步道距離車道這麼近，卻能一塵不染，連張衛生紙屑都看不到，難怪人們喜歡來日本旅遊~~~

與大自然融為一體的指標，也設計得很有趣喔！

繼續前行。

綠意、激流，以及楓紅，俯拾即是！

學一下金城武，假掰一下XDDDD

假掰二，日光撒在文青的身上XDDD

覺得在這處自然美景，根本不用任何高檔相機，用手機就能輕鬆捕捉所見的一景一物！這照片真有「星垂平野闊，月湧大江流」的氣勢，雖然此時此刻不見星月，但有這種FU就是了~~~

自導式的解說牌也是讓人們親近大自然的利器，雖然我看不懂日文XDDD

準備要進瀑布區囉！但無論如何，要保持環境清潔才行~~~

首先是「白布瀑布」

接下來是「雲井瀑布」

無論近觀或遠觀，都有不同風情

這座橋的名字真令人想入非非XDD

來到「千筋瀑布」，但水流看來並沒有雷霆萬鈞的樣子，也許在休養生息中吧~~~

但沒關係，我們依舊沐浴在清爽的森林浴中

畫家在此作畫，把自己和奧入瀨溪融為一體了^^

這處水流叫做「阿修羅之流」，是形容它氣勢很像幽冥界的阿修羅嗎XDD

沿著奧入瀨川健行，真是人生首次體驗，沐浴在自然風與綠意、楓紅意的森林，真是人生一大樂事！

再怎麼愉快休閒，大自然潛伏的危機還是要多加留意！

一邊留意，一邊拍照，才不虛此行！

15:12，來到「馬門橋」

這岩石結理的樣貌真獨特！

自然依舊與人文合而為一，各自取得適合的空間。

青森縣的指標

15:32到達「馬門岩」，在這邊等客運吧！

15:39，客運到達，我們依序上車，結束這四個多鐘頭十和田湖、奧入瀨溪的健行之旅^^10/8的自然行程，大概一半一半，十和田湖、奧入瀨溪各兩個鐘頭，倒也輕鬆愜意真的算是人生第一次在海外「健行」，感謝好友家銜、則儒的規劃！美好的景色、同窗的情誼以及一塵不染的環境，我們都感受到了希望疫情解封後，再一起揪團去日本玩喔^^y