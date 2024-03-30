護航台智光？許淑華喊告 黃國昌諷濫訴

北市監視器爭議延燒案外案，民眾黨立院黨團總召黃國昌日前點名民進黨台北市議員許淑華護航「台灣智慧光網聯盟」，指許當初在議會時曾說就是要用3M頻寬、支持無節制的公共開支，遭許淑華痛批是誤導，已蒐證完畢，將提告以正視聽。黃國昌昨表示，許淑華護航台智光的言論議會都有紀錄，他只是完整地把影帶貼出來，不明白許喊告是何來由，表示新潮流的人都想用濫訴來轉移焦點。

國民黨議員陳重文疑收賄護航台智光聯盟拉高其網路費率預算，黃國昌在網路節目《下班瀚你聊》中點名許淑華，當初在議會時曾說就是要用3M、支持無節制的公共開支；許淑華反擊黃的說法完全是誤導，為護航柯文哲不惜胡亂抹黑，惡質行為令人髮指，喊告黃國昌。

黃國昌昨天聽聞許淑華欲提告後表示，對新潮流的政治人物來說，透過胡亂濫訴移轉問題焦點，已經非第一次，包括行政院副院長鄭文燦也是，「許淑華是向鄭文燦學的嗎？」護航得這麼醜陋，還有臉出來提濫訴。

黃國昌指出，許淑華在北市議會，不管是護航台智光，還是唱和陳重文，甚至大剌剌地和北市府官員說2M提高到3M，用的都不是她的錢，而是公務預算、全體納稅人的錢。現在只是完整把她在議會所說的話、影帶貼出來，不明白許淑華到底要告什麼，難道影帶的人是變造，不是許淑華本人？

黃國昌表示，許淑華應該告訴全台北市民，當初為什麼在台北市議會幫台智光大力出力，議員在議會是要為預算把關，許淑華竟然唱和廠商利益。面對訴訟，黃國昌說，「我沒有在怕的」，又不是第一次面對民進黨的濫訴，哪個人有成功過？

許淑華表示，當時在議會她也質疑2017年柯文哲前市長依廠商提報的2200元費率「照案」通過，導致台北市民多支出2600多萬元，如果柯文哲覺得奇怪，為何還同意追加預算續簽子約？她是基於對市民財產的責任感，負責任地提出質疑，如今藍白互相踢皮球，黃國昌為了護航柯文哲過去的錯誤決策，反倒質疑當初為市民爭取權益的議員？

許淑華並回擊黃國昌，指她提告是捍衛個人清白，什麼叫做濫訴？為何柯文哲要定2200元的費率，然後讓台智光為所欲為？