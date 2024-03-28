台智光案爭議不斷…議員提若判有罪應終止母約 北市府：尊重
台北市議員趙怡翔指出，針對台智光案，已在議會提案，法院一審判決結果出爐判定有罪，北市府應終止母約、啟動接管機制，必要時沒收履約保證金。市府今天表示，尊重議員提案。
民進黨台北市議員趙怡翔透過群組指出，台智光案爭議不斷，包括費率不公平、廠商施壓、涉行賄等，都嚴重損害市民權益，違背當年簽署契約目的及預期效益。
他說，即便問題百出，無論前市長柯文哲或現任市長蔣萬安都未終止與台智光契約的母約，甚至讓各局處以優先租用為名目簽各項子約，這樣做法是增加業者威脅市府的籌碼。
趙怡翔表示，既然有問題就應斷乾淨，所以今天向議會提案，要求市府在相關司法案件，若一審判決有罪，應以契約第17.2、18及23條，終止和台智光契約的母約，且啟動接管機制，必要時沒收全部履約保證金。北市府對此回應，尊重議員提案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言