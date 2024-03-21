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吳釗燮：總統此刻不宜登太平島

聯合報／ 記者陳熙文屈彥辰黃寅／連線報導
外交部長吳釗燮。記者季相儒／攝影
外交部長吳釗燮。記者季相儒／攝影

蔡英文總統是否登太平島，引發關注。立院外交及國防委員會召委馬文君已規畫，五月十六日赴太平島考察官兵生活設施及戰備情形。外交部吳釗燮昨天說，對立委考察表示尊重，但認為蔡總統此刻登島的時機點不合適。

吳釗燮昨赴立法院備詢表示，南海情勢升溫，台灣必須思考如何來提倡用和平的方式解決爭端，而不是讓人家認為我們又在製造困難。

民進黨立委王定宇、國民黨立委徐巧芯等人都質詢，總統此時登島時機點合不合適？吳釗燮說，我國要被國際社會看作是維持和平穩定的重要角色，而非製造更多紛擾；政府相關機關一定會去思考，在最佳時間點做最好的事情。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，如此關係到國家權益，蔡英文總統選擇龜縮，讓國人看到民進黨真正的本質。

此外，副總統當選人蕭美琴日前低調赴美，並前往歐洲訪問，引發中國大陸抗議。吳釗燮說，蕭美琴是受歐洲智庫邀請去演講，順便去探望一些歐洲友人；中國在各式各樣的議題上都不斷抗議，好像中國不抗議，就有點不太正常。

南海 吳釗燮 外交部 太平島 考察 蔡英文

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