水利署：未來3個月供水無虞

經濟部水利署三月十九日將桃園、新竹、苗栗及台中地區水情燈號調整為代表提醒的綠燈，近來降雨不多，農民擔心缺水灌溉、竹科廠商也憂慮要回到三年前用水車載水的日子。水利署副署長王藝峰昨天表示，目前正值枯水期，水庫水位本來就會下降，讓各界誤以為水情不穩，但「未來三個月我們有信心供水無虞」。

王藝峰表示，寶山、寶二、永和山水庫是同一個竹苗供水區，目前三座水庫加起來有兩千七百萬噸的水，石門水庫有一水管每天可供此區超過廿萬噸用水，頭前溪隆恩堰也能取水供新竹使用；石門水庫蓄水量近五千萬噸，板新供水區還能得到翡翠水庫充分供水支援，中部德基水庫、日月潭水庫都各有一億噸的水，南部曾文、烏山頭、南化水庫加起來有兩億七千噸的水，整體評估全國水情正常穩定。

王藝峰說，竹科廠商只是超前部署，和缺水一點關係也沒有，竹科廠商每年都會先簽水車合約，就和防汛演習一樣，如果發生旱災，廠商才能叫到水車，這只是預先練習、例行風險控管措施。

中央氣象署預報員張竣堯指出，四月底前仍有一波波降雨機率，但水庫要解渴仍要等五、六月梅雨季；根據長期預報，今年梅雨季雨量恐正常偏少。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則說，今年春雨不如預期，多數水庫入不敷出，預估到四月底有三波鋒面，但不一定能下在集水區，水庫要大量進帳補水需靠梅雨，可是今年滯留梅雨鋒面較往年晚，預估六月上旬左右才到。