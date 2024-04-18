竹科焦慮／難忘搶水戰 先搞定水車

桃園石門水庫蓄水率跌破三成，新竹寶山、寶二水庫也逼近三年前全台旱災後新低點，水情拉警報引發竹科缺水焦慮，恐再次上演搶水大戰。竹科管理局長王永壯昨指出，各廠商早已要求簽約的水車業者待命，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水。

目前供應竹科主要用水的寶二水庫，蓄水量降至百分之卅二，比一個月前少了一成，鄰近的寶山水庫跌至百分之廿二，兩水庫有效蓄水量加起來不到一二○○萬立方公尺，相當一千兩百萬公噸的水。竹科每天用水需求十五萬噸至十八萬噸，還有新竹地區工業、民生及農業用水需求，相當吃緊。

由於二○二一年旱災險危及竹科廠商生產，各廠商已陸續建立各自買水管道，簽訂長約委託水車業者向中南部或台北等水情相對穩定的自來水廠買水載到竹科，連各縣市釋出的地下水資源、建築工地開挖地下室抽取的地下水都不放過，也有科技大廠更新水回收系統，讓製程用水回收再利用。

據了解，部分竹科半導體廠商與苗栗廣源科技工業園區簽訂購水合約，廣源可提供來自大埔水庫處理後的乾淨用水，每天三萬多噸。聯電說，公司已依因應水情緊張標準作業，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水，維持生產穩定正常運轉，但「希望最好不要用到」。

科學園區同業公會秘書長張致遠表示，若出現減壓供水情形，絕對會對竹科生產造成影響，希望中央審慎評估供水。

「陷入缺水危機再搶水就來不及了。」竹科管理局局長王永壯表示，配合水利署規畫，第一步要求各廠商自主節水百分之六，各廠商不但達成，甚至超過目標節水率，後續會依中央指示節水目標辦理用水減量。

王永壯說，竹科新建廠房都要求水資源回收，例如台積電新建二奈米廠即達到百分之百再生水回收利用，而二○二一年缺水時挖的備援水井、海水淡化都會上場，預估五月中旬梅雨報到後，水情就能緩解。

台積電昨天傍晚表示，竹、中、南科廠區已自主節水，包括降低系統排水損失、廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水量及再生水替代措施，達成科學園區管理局用水總量管制目標，將持續監測水情並隨時因應，目前不預期水情對營運有實質性影響。台積同時就不同限水階段備有因應計畫，並攜手政府、私人單位就節水與開發水資源等範疇共同努力。