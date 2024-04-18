新聞眼／不缺水保證 另一場「看天吃飯」賭局

水庫蓄水量直直落，竹科廠商陷入缺水恐慌，趕緊超前部署，但經濟部水利署強調目前水情正常，水庫蓄水率雖然比較低，但蓄水量足夠調度，保證七月中以前供水無虞。不過，翻查水庫蓄水量紀錄卻令人感到擔憂。儘管經濟部保證七月中以前不缺水，但會不會跟不缺電的保證一樣，最後還是淪為「看天吃飯」？

二○二一年台灣經歷了一場百年大旱，同樣以梅雨季前、四月十七日的石門水庫資料做比較，二○二一年蓄水率百分之廿六點九五，有效蓄水量五三二○萬噸，今年蓄水率只有百分之廿四點二五，有效蓄水量四九七六萬噸，不論蓄水率還是蓄水量，今年的狀況都比百年大旱時的二○二一年更吃緊。

石門水庫主要供給桃園市、新北市、新竹縣卅二鄉鎮區用水，桃園市長張善政已啟動抗旱準備，包括抗旱水井、水塔、消防車等待命，桃園市三溫暖水療業者也被要求每日自主節水百分之五。梅雨季要等到五月，如果屆時降雨情況不佳，農作物能否獲得足夠灌溉水源，也讓農民無法安心。

全球極端氣候情況嚴重，十年一旱的規律恐怕已被打破，就在去年七月石門水庫有快滿庫的好消息，寶山、寶二兩水庫更是已滿庫，沒想到今年才第一季末，桃、竹、苗、台中的水情燈號，已轉為水情提醒的綠燈，地方政府也已先行預做抗旱準備。

不只水情讓廠商不安心，供電不穩更是讓廠商膽顫心驚，還沒到夏天，只是幾天高溫而已，卻已經逼得台電供電捉襟見肘，到處調頭寸，向民間廠商徵調電力，連石門水庫的放流也利用來發電。

台電發電機組中的石門一號機日前就被緊急開來發電，根據石門電廠各機組日發電量紀錄，今年一月以來，陸續都有開工發電，一月中旬至四月上旬供電沒有停過，四月中旬再度啟動發電。台電解釋，石門水庫本來就會放水使用，需要用到石門電廠發電機組時才會與水利署協調放水時間。水利署則說，石門電廠利用水利發電不會浪費水，中下游有中庄調整池及鳶山堰，目前都沒有滿庫，之後會將水引入淨水廠使用。

問題是，現實狀況是台電供電穩定岌岌可危，愈來愈多的家電用品，以及景氣回溫後的商業及工業用電，全國對電力的需求將愈來愈多，供電充足只是調度營造出來的假象，供電不足則是挖東牆補西牆的調頭寸。

民眾和產業界關切缺水、缺電的「五缺」問題從來沒少過，但政府總是以不變應萬變，主張國內既不缺水、供電也無虞，問題是，如果供電無虞，為何還需要在枯水期「水力全開」。準行政院長卓榮泰喊出ＡＩ內閣，要拚創新、轉型，基礎建設要先完備，水不夠又一天到晚跳電，ＡＩ內閣恐怕淪為口號。