水情緊！超越百年大旱 石門蓄水率剩24%

桃園前天有上萬用戶停電，昨又傳出水情嚴峻，石門水庫蓄水率只剩百分之廿四，比三年前「百年大旱」同時期的百分之廿七還低，農民擔心已完成插秧的一期稻作恐要停耕。桃園市長張善政昨怒批蔡英文總統的能源政策「荒腔走板」，卻不肯面對錯誤，希望即將上任的準總統賴清德與內定經濟部長郭智輝能好好檢討。

水情是否升級明天討論

石門水庫集水區近期經過幾波人工造雨，降雨量不如預期，水量持續急降，昨天水位降至二一九點二七公尺，蓄水量四九七六萬立方公尺、蓄水率百分之廿四點二五。供應新竹科學園區用水的寶山及寶二水庫蓄水量也跌至百分之廿二、卅二，中央明天將召開會議討論是否將水情燈號升級。

水情吃緊，今年稻作未實施「大區輪作」，桃園已插秧的一期稻作若等不到梅雨，不是收成不佳，就是必須準備停耕，農民憂心不已。竹科廠商也未雨綢繆聯繫簽約的水車業者，一旦水情燈號升級出現減壓供水的狀況，就啟動跨縣市水車載水作業。「期待五月梅雨能緩解水情，但氣候變遷、氣候異常非常嚴重，梅雨是否能適時降下，我們不敢打包票。」桃園市長張善政指出，三年前經濟部北水署曾採取強制停灌等作法，今年中央處置與當年不同，水情預判與決策機制是否增加缺水風險應要完整說明。

繼前晚停電後，昨晚九時許，桃園平鎮區又停電，有三○九四戶受影響。張善政批評，上位不到位的能源政策造成台電財務吃緊，電力基礎設施維修不到位就導致意外跳電頻繁。桃園是用電大市，工業用電尤其明顯，民進黨過去一直不肯面對錯誤的能源政策，希望新政府好好檢討。

王美花為桃園停電致歉

經濟部長王美花昨為造成桃園市上萬戶用電戶的停電一事致歉，她表示，桃園停電是因電纜線故障，修復要花一些時間，造成比較多用戶停電。台電已在第一時間趕快修復，「造成多戶停電在這邊要特別致歉」。至於十五日有四機組跳機引發全台限電危機，王美花解釋，地震造成損害所致，但台電已有做好因應及調度。

台北市長蔣萬安也喊話希望中央，站在整體經濟發展、產業需求這個層面考量，有個穩定能源政策，而不是緊急時候要求大廠減少用電來維持供電。雲林縣長張麗善也呼籲中央檢討能源政策，綠能固然重要，但核能也算乾淨能源，應審慎評估如何有穩定的電力及合理電價，讓經濟產業發展能夠降低成本，生活有好的品質。

4座水庫蓄水不足2成

經濟部水利署統計，國內廿一座水庫有十四座蓄水量不足四成，其中四座低於兩成，水情嚴峻。農田水利署副署長陳衍源表示，國內較需關注的是石門水庫灌區，因上半年降雨不如預期，導致灌區、集水區降雨量偏少，目前採用輪灌，農民都很配合，除了埤塘外，也抽取符合灌溉用水水質的河川水來灌溉，中南部水庫用水也會審慎評估，輪灌在必要時就會實施。

水利署北區水資源分署指出，石門水庫每天供應北桃園的民生產業及農業用水，都先經過電廠發電後再排放至桃園大圳供應各項用水。