桃竹苗中水情轉綠燈 備援水井供水

水情不佳，氣象預報未來一季降雨正常至偏少，經濟部水利署昨天將桃園、新竹、苗栗及台中地區的水情燈號調整為水情提醒綠燈，呼籲節約用水。因應石門水庫、新水寶二水庫水位持續下探，蓄水率各僅36.18%、45%，水利署北區水資源分署昨也在兩水庫山區實施第4次人工增雨，希望增加水庫入流。

對於目前的水情，水利署長賴建信表示「審慎以對」。他說，今年春雨降雨情形較歷年平均少，雖能順利度過春耕供灌的用水量尖峰的第一道考驗；但第二道考驗，也就是梅雨何時能來，目前不確定性非常高。

昨下午3時，石門水庫水位降至225.74公尺、蓄水率降至36.18%，石門水庫仍需供應桃園、新竹民生用水及竹科用水，水情嚴峻；寶二水庫蓄水率也僅45%，相比月初降低近10%，平均每天蓄水率下降0.9%。

不過，水利署官員說，桃竹苗及台中地區水情暫時沒有改變；北水分署指出供水穩定，已啓用備援水井及伏流水，且產業自主節水已有6%。因應石門水庫民生用水調度，將從翡翠水庫系統調度水源每天77萬噸至板新地區，供應民生用水，未來可再視需求提升。

美濃農村田野學會理事溫仲良說，用水缺口逐年擴大，台積電進駐、傳統產業鮭魚返鄉，讓農民感受很大壓力，未來搶水衝突會愈發嚴重，農民希望「護國神山」帶來經濟成長，又擔心要為高耗能產業犧牲，「心情很矛盾」。