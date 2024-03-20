深井抽不到水 高屏瀕臨搶水大戰

南化水庫蓄水率跌破5成，高屏溪川流量低於近5年同期平均值，高雄灌溉區啟動分區輪灌，屏東縣高樹農民發現30公尺深水井竟抽不到水，擔心水情，環團也憂心未來台積電設廠將惡化用水問題。水資源分配是南台灣旱季最大難題，前後任屏東縣長潘孟安、周春米都曾和高雄市長陳其邁搶過水源，水情嚴峻，高屏搶水之戰恐一觸即發。

大高雄每天用水量包括120萬噸民生用水、30萬噸工業用水，主要引自高屏溪，另上游甲仙堰引水至南化水庫再援助高雄。南區水資源分署統計，南化水庫昨蓄水率44.07％，大高雄單日約85萬噸用水取自高屏溪，其餘靠伏流水及深水井等多元取水方案因應。因水情不佳，旗山、美濃等灌溉區1期稻作上月26日起實施第1階段供6停3輪灌措施。

「若1個月不下雨，水情恐跟去年一樣慘。」農水署屏東管理處長黃信茗說，屏東未啟動分區輪灌，但萬丹、東港有種水稻，4月下旬會有一波用水高峰，面臨考驗。屏東高樹去年11月至今未下雨，王姓農民說，水圳水位變低，連30公尺深的水井都抽不到水，水情令人憂心。

另外，台積電高雄2奈米廠預定年底進駐，明年起量產，初期每日用水4.3萬CMD（立方公尺／每天）。地球公民基金會指出，台積電允諾使用再生水，雖然不影響民生用水，但附近還有橋頭科學園區，再生水廠整體布建及規畫期程令人擔心。

南區水資源分署、農水署都表示，目前供水正常。高雄市府水利局指出，未來楠梓及橋頭兩座再生水廠日供11萬噸工業用水，相關期程配合台積電各廠運作時程，用水可無縫接軌；橋科用水量不大，不會產生排擠。

水資源攸關民生、農業需求，背後是產業、選票考量，水資源也是權力分配的一環，不論都會區或農業縣首長都是「寸水不讓」，高屏搶水早有先例，屏東縣前縣長潘孟安、縣長周春米都曾經與陳其邁搶過水源，水情吃緊，高屏搶水大戰一觸即發，地方人士甚至認為搶水之戰會牽動下屆高雄市長攻防。

陳其邁接班人至今不明朗，民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆呼聲高，與準總統賴清德情同兄弟的潘孟安多次被點名是熱門人選。綠營人士說，賴清德主政後，潘孟安是足以制衡陳其邁系統及其他派系的重量級活棋，但要考慮潘的意願、空降正當性等因素，牽動2026整體布局。