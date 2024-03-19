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319槍擊案今滿20年 侯友宜：物證人證都在 可檢視

聯合報／ 記者李成蔭周宗禎／連線報導
「319槍擊案」今年滿20周年，當年受害者之一的前副總統呂秀蓮要求侯友宜（左）等人應說明疑點，對此，侯友宜僅簡短回應「事證、物證、人證都在，大家都可以去檢視。」記者侯永全／攝影
「319槍擊案」今年滿20周年，當年受害者之一的前副總統呂秀蓮要求侯友宜（左）等人應說明疑點，對此，侯友宜僅簡短回應「事證、物證、人證都在，大家都可以去檢視。」記者侯永全／攝影

三一九槍擊案今天滿廿周年，前副總統呂秀蓮點名多位有關人士，要求回答疑點，包含時任刑事局長的新北市長侯友宜。侯友宜昨天回應，相信案子相關的物證，甚至人證都在，大家都可以去檢視。

三一九槍擊案案發後，前總統陳水扁及呂秀蓮都就近送台南永康奇美醫院。時任奇美醫院安全室主任的胡雅堂昨天表示，當時他就近看了陳水扁肚皮上的傷勢，到現在他還是覺得整個槍擊案「就是怪怪的」，然而當時總統府要求不得任意發言，才會一直保持沉默。

胡雅棠說，他昨天仔細看了聯合報報導，決定聯絡記者吐露他的感受。他當時全程陪伴陳水扁、呂秀蓮到急診就醫，看過陳肚皮上的傷痕；因他長年在醫院服務，看過太多大小傷勢，「那子彈擦過陳水扁肚皮的痕跡實在印象太深刻，至今歷歷在目。」

胡雅棠表示，總統府後來主導開記者會，把槍擊傷勢說成那麼嚴重，然而，不僅當時的主治醫師認為簡單清理消毒、頂多開立預防感染藥物即可，陳水扁還面帶微笑感謝大家，他也仔細看了陳肚皮上的破皮傷痕，「到現在我還是覺得怪怪的」。

胡雅棠表示，官方調查顯示槍手是在人群中朝車上開槍，雖然陳水扁肚皮的傷勢也有「朝上方傾斜」，但整個破皮痕跡，尤其後端的「弧度」，當時在場的人看到官方的調查內容，都難免覺得「怪怪的」。

侯友宜 呂秀蓮 奇美醫院 槍擊 陳水扁

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