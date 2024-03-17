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陽光行動／解社工荒 北部籲發都會加給

聯合報／ 記者張曼蘋林佳彣吳淑玲陳俊智／連線報導
近年有社工因為在北部房租貴、物價高等經濟因素，選擇回中南部家鄉，以減少開支，導致人才留不住。示意圖。記者曾學仁／攝影
近年有社工因為在北部房租貴、物價高等經濟因素，選擇回中南部家鄉，以減少開支，導致人才留不住。示意圖。記者曾學仁／攝影

招募社工也遇上城鄉差距，新北社會局副局長許秀能表示，社安網在各縣市開社工缺，近年有社工因為在北部房租貴、物價高等經濟因素，選擇回中南部家鄉，以減少開支，導致人才留不住，建議中央比照警察的都會加給制度，讓社工有誘因留在北部。

社會局社工科長劉文湘表示，社會局招聘社工訊息幾乎全年掛在網路上，甚至派人從大一起就到學校徵才搶人，但中央計畫給各縣市社工待遇相同，北部生活費用高，加上工作挑戰大，很多人寧可回鄉服務，造成北部社工人力缺口愈來愈大。

劉文湘說，社會局向來會定期到北部大專院校演講、徵才，以前從大三、大四生開始，現在必須從大一就開始說服學生留在社工系，畢業後進入社工職場。過程並廣納實習生，以了解社福的實務工作內容，加強擔任社工員的意願。

「社工員很在乎城鄉差距」，劉文湘表示，社工的薪資差不多，起跳約四萬元左右，但在雙北光是每月房租就要一萬多，很難存錢，多數學生會考慮回到中南部家鄉或非六都縣市，「住家裡吃家裡可以省很多」。

台北大學社會系教授陳芬苓認為應先改善社工升遷制度，社工職務只有社工員、督導兩階，若考上公務員才有機會繼續升遷加薪，現有制度沒有升遷動力，也沒有福利，很難留人；應該從中細分升遷職務，未來有菜鳥入職，遇挫折或困境，就有老鳥幫忙開導，協助化解危機，才能解決社工缺額問題，「這關先解決，再來談都會加給或生活津貼」。

公務員 社工 薪資

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