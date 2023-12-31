台版青瓦臺！埔里網美熱點推薦 秒出國拍同款「琉璃瓦屋簷」
絕美青瓦宮殿臺灣真奇廟 : 「台版青瓦臺」 : 2023 D1202 埔里「地母廟」「寶湖宮天地堂地母廟」「秒飛青瓦臺」 真的可以
Ig 網美景點 偽出國 台版青瓦臺
寶湖宮天地堂地母廟廟址：南投縣埔里鎮枇杷路94號
地母至尊乃主宰大地山川之神、為道教四御之一、與主宰天界的玉皇上帝並列、自古即有『天陽地陰，天公地母』說法，而古人尊天親地也皆源自於人類對土地與自然的崇敬。
宮殿導覽 : from : 地母廟官網
近來 ig 打卡熱門景點「南投地母廟」，因地處「金鷹山」上，網美熱點是爬上最高的 「乾元殿」由上往下拍攝， 酷似青瓦臺的綠色琉璃瓦屋簷
感謝 好人，讓很難如願的 「偽出國 台版青瓦臺」美夢成真
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