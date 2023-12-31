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台版青瓦臺！埔里網美熱點推薦 秒出國拍同款「琉璃瓦屋簷」

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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絕美青瓦宮殿臺灣真奇廟 : 台版青瓦臺」 : 2023 D1202  埔里「地母廟」「寶湖宮天地堂地母廟」秒飛青瓦臺 真的可以

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寶湖宮天地堂地母廟廟址：南投縣埔里鎮枇杷路94號

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地母至尊乃主宰大地山川之神、為道教四御之一、與主宰天界的玉皇上帝並列、自古即有『天陽地陰，天公地母』說法，而古人尊天親地也皆源自於人類對土地與自然的崇敬

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宮殿導覽 :   from : 地母廟官網

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近來 ig 打卡熱門景點「南投地母廟」，因地處「金鷹山」上，網美熱點是爬上最高的 「乾元殿」由上往下拍攝， 酷似青瓦臺的綠色琉璃瓦屋簷

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感謝 好人讓很難如願的  「偽出國 台版青瓦臺」美夢成真 

網美 美景 熱門景點

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