追鹿趣！台14線「幸福公路」收服Q版公鹿，散步、拍照都極佳的路線

公路總局近幾年營造「幸福公路」，分別在南投市監理站、台14省道40公里、台14省道44.5公里、台14省道甲線合歡山昆陽，及台九省道420公里，設置五個Q版幸福公鹿公仔。

1.南投市監理站：

2.台14省道40公里：

3.台14省道44.5公里：

4.台14省道甲線合歡山昆陽：

5.台九省道420公里：

所謂幸福公路幸福公鹿公仔意指：

1.南投監理站： 站址南投縣南投市光明一路301號，為此取「一路301一路深愛你幸福公鹿」，替南投監理站「幸福公鹿」增添寓意(以上資料由南投監理站提供)。

2.台14線40公里：位於南投縣國姓鄉中潭公路育樂隧道口草魚潭公園，「1440一世是你」。

3.台14線44公里：位於南投縣國姓鄉大石村中正路三段候車亭，斗山吊橋入口處，「1444一世世世」，係為重新打造台14線44.5k處斗山吊橋老舊候車亭，經整理翻新後所新設之坐姿公仔，並取14之諧音(一世)，讓手持愛心(幸福涵義)造型的公鹿公仔以「14幸福」字樣蘊含「一世幸福」的祝福，讓候車民眾能感受省道公路的優質服務，(以上資料由二工處南投工務段提供)。

4.台14甲線29.1公里，位於南投縣仁愛鄉太魯閣國家公園昆陽界碑旁邊，堪稱全台最高的「幸福公鹿」。

5.台9線420公里：位於台東縣大武鄉南迴公路，台九遇到愛「9420就是愛你」近期已有不少車友，為了這五個幸福「凸歸台灣」，開心達標。

端午連假圓滿結束，新周開始，閒來無事突發奇想，今天不爬山，不找基石，今天我也來瘋狂一下，去追逐其中的南投市監理站、台14省道40公里、台14省道44.5公里等三處幸福公鹿，順道參觀國道六號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」。就隨我來到南投縣沿台14線省道展開「追鹿」之旅。

▼第一站來到南投市監理站，站址位於光明一路，幸福公鹿公仔就位於大門右邊。

▼監理站另於光明一路及田園街交會思鹿斯路雕塑，一定要拍照打卡。

結束監理站行程，轉往第二個台14縣40公里幸福公鹿公仔，途經國道六號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」。這一定要進來參觀。▼國道六號國姓交流道「橋聳雲天綠雕園區」入口處，可由台14線35公里福龜北玄宮牌坊入口處進入，路邊有指示牌。

▼園區也有設二隻幸福公鹿公仔，可以進來參觀。

▼透過國道六號及國姓交流道高聳高架橋下，整理佈置裝置藝術，很適合來散步、拍拍照，很輕鬆舒服。

結束「橋聳雲天綠雕園區」行程，轉往第二個台14縣40公里幸福公鹿公仔。

▼第三隻幸福公鹿公仔，位於南投縣國姓鄉台14線40公里處，往埔里方向，經過育樂隧道口右邊草魚潭公園。

▼幸福公鹿公仔右邊，另有石頭裝飾幸福公鹿，值得拍照。

▼另有石頭彩繪的魚群。

▼烏龜造型。

結束第二個台14線40公里幸福公鹿公仔行程，轉往第三個台14線44公里幸福公鹿公仔。

▼台14線44公里幸福公鹿公仔位於南投縣國姓鄉大石村中正路三段台14線44公里大石村公車候車亭，也是斗山吊橋入口處。

▼眺望斗山吊橋及國道六號。

今天行程蠻有意思，追鹿順利完成，至於台14省道甲線合歡山昆陽，及台九省道420公里等二處幸福公鹿公仔，路程遙遠，就看未來是否有緣份了。真是有意思。