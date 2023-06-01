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新鮮又好玩！騎單車去登「寮水山」，山頂展望開闊、地質像火炎山

健行筆記／ 健行筆記紅綠燈

寮水山 

昨晚就再想，明天要去哪，最近房間冷氣壞掉了，弄了很多方法，最後把總開關重新開關，終於又動了，看看WINDY好多地方好像會下雨，我就沒什麼動力上高山，最近被床黏住了，又猛作夢好累好累，想著中年更年期到了嗎？7點多起來，想想很久沒騎單車，就想著再次去挑戰騎單車上中興嶺再登寮水山。

從我家到中興嶺也約20K，上中興嶺對我這單車肉腳來說有點難。換檔時機未熟，大腿腳力也很弱，上次牽了一大段才上去，哈哈。今天感覺還不錯，慢慢學著換檔，慢慢騎上去，沿途休了幾次，雖有牽但不是很長，總算有點點進步。我今天還沒吃早餐，在圓環五十嵐買了一杯多多綠，怎麼這麼好喝。運動完東西真的都變得好美味。

上到中興嶺就算成功一大半了，剩下中興嶺街的斜坡，這段就真的累了，只好又用牽的，到了水井街就一路好騎，還有一個斜坡下山好嗨。到了八道樓子石牌。對面的樓梯就是登山口，上去只要10多分，真是一座騎車比爬山累的郊山。

寮水山是豐原五雄的老二，豐原五雄分別是公羅坪山，寮水山，豐原觀音山，公羅山，林牛山。除了林牛山已去了2次，其它的4座我都沒爬過，冷門郊矮山，通常登山路徑都過短，然後又比較沒整理，所以來的人並不多，如果是撿基石，就會有沒整麼運動到的感覺。所以我郊矮山我想大概都會騎單車去撿。

寮水山海拔564M，有顆三等三角點編號69號，基石缺一小角，山頂是有展望的，另一面是懸崖別太靠近，地質跟火炎山很像很多石頭夾著砂石，山頂蚊子還蠻多的，只要走樓梯 竹林 斜坡10幾分就登頂了。

本次影片紀錄

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大坑國小。

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波比星球恐龍。

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中興嶺。以前阿兵哥很多的地方。

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北屯新社往右豐原方向前進。

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有萬里長城我居然沒印象。

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寮水山登山口。

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登頂只要10分鐘。

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有登山布條但往左繞過去。

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接下來枯木斜坡。

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居然有繩子。

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三等三角點69號。

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有展望。

後記：

這次騎單車登寮水山，很新鮮也很好玩，登中興嶺的路線果然是著名公路車騎車路線，沿途很多自行車車友，每位都飛快的速度上山。我就慢慢騎登山車上去，這整段的風景都很棒，我要不是要登寮水山，這裡我還真的沒來過，哈哈，離家很近的盲區，登郊山也很幸福，回家也不用1小時，可以馬上洗澡吃飯真是太幸福了。

登山 單車 早餐

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