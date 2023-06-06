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三度走訪超親民！「五股龍鳳巖登山步道」輕鬆行　不論來幾遍總有新路線

健行筆記／ 健行筆記李得勝

第三度走龍鳳巖登山步道、外寮靶場、憲訓中心戰鬥教練場與水碓觀景公園這條　非常親民級的路線﹔因為知道可在兩三小時內走完，到水碓公園時，手機電池出現了紅色警示，因為沒帶行動電源備用，用省電模式、就續用﹔又不知於何時誤觸記錄軌跡的暫停，在憲兵學校公車站等車要存檔時，軌跡點停留在我第二次左入山徑探路的出口處，以致無法將全程軌跡記錄下﹔雖然是星期日，在教練場，前後見兩批部隊分別行軍來此演訓，問靶場入口的值日士官是否有打靶訓練，回：有及所以其周邊不開放給民眾通行。

行走路線：公車五股社區活動中心站>民義路>龍鳳巖>步道登山口>外寮靶場>憲訓中心戰鬥教練場>濟仁宮>水碓觀景公園>公車憲兵學校站

今日的心得：1. 外出不論登山或健行，不論遠或近程，不要嫌麻煩或疏忽要帶的裝備，今日的行動電源就是一例。2. 這條步道走幾次後，遇有岔路總是會好奇地探索有無另條可走的山徑，結果：自己找的兩條路徑不明顯，而被告知沿靶場旁的山徑，可下到三車客運五股站，回來再對照離線地圖，沒錯。今日的軌跡不完整

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=1775548

整理後的軌跡

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民義路上的龍鳳巖

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龍鳳巖

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龍鳳巖前廣場遠眺

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登山口有兩處   這次由廁所旁上去

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步道左側第一叉路   要雙雪在路口等  我去探路  

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墓園區   往上往下路徑不明  折返

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續行

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觀音寺

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步道左側第二叉路   要雙雪在路口等  我去探路  

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墓園區與中油圍牆及蛇籠   往上往下路徑不明  折返

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續行

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竹子已覆土   待出筍收成

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仿城鎮攻守建物與靶場間的廣場   左前方停了一部救護車

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靶場大門    入警衛室問安全士官  告知:今早要打靶  不開放民眾進入

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應是四個班  排的編制

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濟仁宮

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下水碓公園

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由第十層步道開始  之字下行到第一層

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步道 登山 公園

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