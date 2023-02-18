山一直都在！ 台中「 閂山」兩天一夜　在箭竹海中游泳後，最勇敢的就是放棄

難度：⭐️⭐️

距離：21 km (單程)

高度：閂山 3272m

天數：2天

入山入園：入山證 X 入園證O

［簡介］

閂山、鈴鳴山是北二段縱走的一部份，除了縱走，也可以從730林道進入登山口，但其林道如果不靠接駁車是上不去得，斑駁的道路，每一個彎道過後都充斥著新的驚喜。所以許多來朝聖閂山、鈴鳴山的山友們，都會選擇到王小明的民宿休息一晚後，隔天搭乘他們接駁車前往登山口。閂山一開始的林道大約15公里左右，但一路平緩又有林蔭遮蔽，不管是溫度還是難度都十分舒服。唯一要小心的是路邊的咬人貓很多，但因為路還是滿寬的，只要多加留心就可以了。

［行程紀錄］

Day 10530 王小明接駁車0630 730 林道登山口1200 24.3k 處扎營1245 出發閂山1530 閂山1730 營地Day 21000 營地出發1430 730林道登山口

［小小知識］ 基本安全

山區氣候多變，請隨身攜帶足夠的保暖衣物、雨具和糧食入山

摸黑行走多注意路況，以免迷路

評估自身體力與身體狀況，安全第一！

箭竹林茂密，小心劃傷，避免眼睛遭箭竹林刺傷

有很多咬人貓，走路要多留心

王小明接駁車: 0975-218556 (單程2000/台)

水源（活水）交通

［行程紀錄］DAY 1 王小明民宿→730林道登山口→43.3K營地→閂山→43.3K營地第一天一早搭乘王小明的接駁車出發轉入林道後真是處處驚喜與驚嚇730林道路斑駁程度遠勝過郡大林道看著司機愜意的樣子心裡納悶這路真的可以開嗎?

抵達整裝出發!整體感覺十分舒服沒有什麼爬升可說一路平緩雖看了許多文章大肆宣揚著可怕的咬人貓但是並沒有這麼樣的可怕只要多加留意腳步還是挺安全的我們開心地邊走邊聊抵達了機車處

在抵達了閂山之門最後提早抵達了我們的營地

小憩一會，準備出發閂山但這時候天色漸暗感覺快要下雨了!討論後決定還是啟程出發我們打算從金明真出發，路程整整少了一公里但走了就後悔了!!!這根本就是在箭竹海中游泳啊!3.7公里的路程大概只有100公尺不是穿梭在箭竹中我們就這樣子游到閂山!

抵達山頂後與又更大了我們草草的拍了幾張照便趕路下山由於雨勢更大原本淺灘打水瞬間變成深海潛水就算穿著雨衣四面八方的箭竹林還是從衣服各個角落滲透到身體裡又冷又濕的我們趕緊加快腳步走回營地換衣取暖

抵達營地換上乾淨溫暖的衣服便開啟了會議到底明天要不要爬山呢?? 我們一邊煮著晚餐一邊討論著…..滴答滴答的雨聲落在天幕上參與著

DAY 2 43.3K營地→730林道登山口在帳棚裡聽見人們經過我們帳篷的腳步聲搭配著嘻笑聲緩緩張開眼睛天已經亮了是的，我們決定取消鈴鳴山的行程了昨晚的會議中大家評估著隔天天氣狀況不佳且又要再箭竹海中游泳一次 就算沒有下雨但箭竹還是很濕身上的裝備也溼答答的擔心路程長遠失溫的風險 最終決定取消第二天的行程再作出取消決定時 我想起了MIT導演麥覺明演講中說過一段話“上山容易下山難，成功容易放棄難”朝著目標邁進的我們總是熱血沸騰的不顧一切往前行 但若今天已經努力一半的成果要選擇放棄時那種糾結與不甘總是在心裡對抗著這次做出決定的感受就是如此但很開心隊友們都是一樣的想法 山一直都再我們下次再來吧!

謝謝山神賜予的美好經驗很感謝自己成為山的孩子努力不懈地走完每一趟行程也謝謝這次的行程學習到的點點滴滴!謝謝過程中與到的每一位山友點綴了這趟旅程謝謝台灣，最美麗的寶島。如果想看更多文章歡迎到我的部落格逛逛喔！也可以來IG看照片以及行程紀錄喔！

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