捕捉定格萌萌照！ 吐舌頭、剪影派、回眸一笑　奇萊東稜「水鹿」超級選萌大會

領隊：「等一下開始碎石坡上北峰，大家兩兩一組同行，彼此維持1-2公尺的距離，不要拉太開，互相照顧」⋯衝字一號：「那我跟小米一組」⋯米：「呃⋯應該可以⋯吧」

⬆️ 朝陽升起前，雲海簇擁的太魯閣大山

⬆️ 往北峰途中，回望主北稜線這趟奇萊東稜的布農協作明秋，已經和我在南一段、雪山西稜同行過，彼此熟悉也相處愉快。不知何時開始？他自動幫我取名為小米，隊友們聽他一直這樣喊，大家也都叫我小米了！領隊讓我們兩人一組上奇萊北峰，避免大家腳程不一，造成快腳的人等待太久太冷、慢腳的人跟得太喘。這是好想法，但衝字一號隊友主動說要跟我同組，著實令我心驚！我們二人背包差了五六公斤重，腳程和山行習慣也大相逕庭；果不其然，領隊宣布大家開始走的幾分鐘內， 我與衝字一號的距離立刻像雪山隧道內的規定車距一樣，無論我怎麼大口喘氣、努力追趕，我倆始終保持著絕對不會被自動測速照相機取締的安全距離。

⬆️ 奇萊北峰登頂前的碎石坡在高海拔追趕，喘到上氣不接下氣，日出前冷僻黝黑的北峰身影，連拿相機捕捉的時間都沒有⋯我不想勉強自己去跟別人的速度，也不想錯失美景，更不想把自己在碎石坡走爆徒增危險，決定放生衝字一號，維持自己的速度前進。調整呼吸、好好捕捉黑色奇萊的壯濶、穩定步伐，後面的路越走越順暢；暖陽升起，回首奇萊主峰，驚覺因忙著趕路而錯失了黃金主北稜線的閃耀時刻，稍嫌可惜。今天要重裝翻過北峰，循稜進入磐石大草原，到磐石中鋒下營地紮營。全日路程大約只需6-8小時，大景環抱，何必一直衝衝衝？！

⬆️ 往北峰途中，稜線上眺望雪山山脈、畢羊連峰、中央山脈（左至右）

⬆️ 往北峰途中，稜線上眺望畢羊連峰（中）、南湖大山（右）

⬆️ 往北峰途中，稜線上回望主北稜線及中央山脈、玉山山脈

⬆️ 往北峰途中，稜線上眺望白姑大山

⬆️ 往北峰途中，稜線上眺望守城大山、集集大山、水社大山（右至左）及埔里

奇萊北峰的東面和北、西、南三面完全不同，是柔美的草原和圓潤的山形。群山峻嶺和草原環抱的月形池、驚嘆號池，在視覺上極富美感，池邊卻充斥著濃厚的水鹿尿味；大家放棄了在池邊喝鹿尿早茶的想法，早早到營地耍廢去了。

⬆️ 北峰頂上眺望南湖大山（中後）、畢羊鉅齒連峰（中偏左）及屏風山（中前）

⬆️ 北峰頂上眺望南湖大山、南湖東南峰、馬比杉山（中至右）

⬆️ 北峰頂上眺望北壁下屏風的稜線

⬆️ 往月形池沿途，眺望太魯閣大山（右）、帕托魯山（中）、立霧主山（左）

⬆️ 邁向月形池

⬆️ 從月形池向東眺望，右上方綠綠的草坡就是磐石西峰

⬆️ 往磐石山西峰沿途眺望奇萊主峰（左）、北峰（右）磐石山（H3106m），位於臺灣花蓮縣秀林鄉富世村，屬中央山脈。磐石山還有個名字「苫原山」，意思是茅草覆蓋的山峰。磐石山是太魯閣山列上地形與植被景觀的分界點，向東是難鑽濃密的箭竹、崎嶇起伏的山脊及斷崖，上下攀爬極為辛苦；向西則是山勢和緩、被壯闊山脈圍繞的的淺箭竹草原，再搭配幾個看天池，行走其上尚是舒心愉悅。許多山友都認為：奇萊北峰到磐石山是奇萊東稜中最美的路段。翻越奇萊北峰之後，兇險的碎石坡改變了個性，山徑從長箭竹到短箭竹草坡，陡下也逐漸平緩；磐石草原上眺望到綠意盎然的奇萊主北和合歡山方向眺望到那神秘黝黑的感覺截然不同；磐石草原上的水鹿也和能高安東軍及干卓萬群峰的水鹿不同。

⬆️ 往磐石山西峰沿途眺望奇萊北峰，從這個角度看北峰是圓潤柔美的感覺

⬆️ 磐石山西峰頂上 眺望奇萊主北峰，從這個角度看北峰（右）是圓潤柔美的感覺

⬆️ 綠意盎然的磐石草原

⬆️ 徜徉在磐石草原，後方為太魯閣大山

⬆️ 徜徉在磐石草原，後方為奇萊北峰

⬆️ 漫步在磐石西峰，右後方為太魯閣大山、左方深綠色尖尖的山頭為磐石山

⬆️ 漫步在磐石山西峰，後方為壯闊的太魯閣大山這裡的鹿好瘦，肚子旁皮包肋骨一根根清晰可見；見到人也不怕生，小鹿們不像干卓萬的害羞，也沒有能高安東軍的狂妄。中午紮好營，水鹿就圍過來了，在營地四周幾隻幾隻群聚；濃霧時聚時散，山頭若隱若現，專心吃草的小鹿們總在我拿起相機的瞬間就抬頭定格，想盡辦法要來張「網萌照」！明天我們要過鐵線斷崖，開始在倒木、箭竹、樹根盤根錯節的稜線上行走，後面的路越來越障礙辛苦，今天就在營地好好把握跟萌萌小鹿相處的溫馨時光吧！

⬆️ 我們吃草的時候，嘴型都是左右對稱

⬆️ 我們的名字叫做大鹿、中鹿、小鹿

⬆️ 我們是剪影派的

⬆️ 我們就是喜歡吐舌頭

⬆️ 我們與磐石西峰

⬆️ 回眸一笑三部曲

⬆️ 懶得理人系列

⬆️ 把拔等等我⋯你怎麼爬那麼快？！

⬆️ 我們總是方向一致⋯而且我們有發報裝置，最會報座標！

⬆️ 我們是一家鹿（左邊是媽媽和小孩）

⬆️ 隊友吳大哥想上個廁所而已，才走出帳篷就被鹿包圍！！！

⬆️ 夕陽餘暉下的畢羊鉅齒連峰

⬆️ 夕陽中散步，霞光下的背影

⬆️ 我沒醉⋯ 我沒醉⋯⬇️ 多吃一點，要長胖一點喔！

⬆️ 蒙娜「鹿」莎的微笑➡️ 更多可愛小鹿，來這裡⋯https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=40531➡️ 延伸閱讀：何須惆悵！？⋯ 奇萊東稜（3）https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=237512022年7月9日04:30 稜線山屋出發06:15 奇萊北峰06:50 出發08:15 月形池11:00 磐石西峰12:10 磐石中峰12:20 磐石中峰下營地