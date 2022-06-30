13個天然冷氣房推薦！北中南「2022避暑登山步道+玩水秘境」夏日旅行免煩惱

熱情的夏天已悄悄的到來，天氣晴空萬里好想出去玩，但是走到哪都好熱。沒關係！這裡推薦北部、中部和南部最棒的避暑景點給你，天然的冷氣房，有步道有秘境，可以攜家帶眷來玩水、露營、野餐、登山健行都沒問題！要特別注意的是夏天容易有午後雷陣雨，所以行程上盡量提早出門，提早結束！

北部避暑步道

1.塔曼山

位在桃園市復興鄉上巴陵這裡，從拉拉山遊客中心上去，車程從台北過去大約2小時左右，接近巴陵時可俯瞰溪谷，一路上都很美，三角點海拔2130公尺（大約每上升海平面1,000公尺，氣溫下降約5-6度），全程走在魔幻森林中，都有遮蔭非常涼爽舒適，森林裡有多處平台可以野餐，山腳下巴陵部落也有許多露營區以及民宿，不管是一日遊還是二日遊都非常適合。

圖片來源：橘子貓TTtrips

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2.加里山

加里山位於苗栗縣南庄，三角點海拔大約2200公尺，漫步在森林步道中，經過溪水潺潺的風美溪，同時也是著名的溯溪景點，夏天在溪邊玩水野餐也是非常愜意，三角點展望非常好，但也不一定要攻頂，可以享受在森林漫步的感覺，想悠閒一點的話前一晚也可以住在附近的露營區，夏天在無光害的區域有機會也可以看到銀河。

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圖片來源：橘子貓TTtrips

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3.宜蘭太平山

太平山國家森林遊樂區，海拔高度為2000公尺左右，區內有餐飲、住宿、溫泉及蹦蹦車等服務設施，非常適合家庭或情侶同遊。從台北開車前往大約兩個多小時，在不同季節有不同的風景，附近見晴懷古道和翠峰湖環湖步道很值得去散步走走，走在迷霧步道以及與世隔絕的湖泊旁，非常涼爽以及愜意，難度也是老少閒宜。

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北部玩水秘境推薦

1.高義瀑布群，位在北橫公路旁靠近巴稜部落的瀑布群，有一系列的深潭以及小瀑布，非常適合游泳。裝備記得準備好溯溪三寶(頭盔、救生衣、溯溪鞋）再出發。

中部避暑步道

1.福壽山、合歡溪

遠得要命的福壽山，海拔大約2000~2600左右，海拔高、無光害，夏天非常適合觀賞銀河，農場七八月會有一大片的貓兒葉菊非常壯觀，喜歡花的朋友一定要前往，附近有一條合歡溪步道堪稱最湛藍的高山步道，可以遇見國寶級櫻花鉤吻鮭，非常值得去看看，海拔大約2500左右，夏天走起來甚至還會有點冷呢！附近的住宿主要為福壽山農場或是華岡避暑渡假村，因福壽山與合歡溪位置郊偏遠，建議安排兩日遊的行程，時間上比較充裕

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2.雪山東峰

雪山聽起來遙不可及，但雪山東峰卻是一個新手友善的百岳，武陵農場再開進去就是雪山東峰的登山口，海拔3210公尺，因為路途較遠來這裡建議前一晚先住在環山部落，一路上會經過高山草原，遇見各種高山動植物，譬如說長鬃山羊，山頂展望良好，可以遠眺武陵四秀、南湖中央尖、合歡群峰等名山，是cp值非常高的百岳，建議想去的人可以安排雪山東峰兩天一夜。

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3.長壽山

長壽山位於台中市和平區，日治時舊名為肥崠山，海拔約1320到1860公尺；擁有全台最大的香杉林，路程中會經過孟宗竹林，後段則為柳杉混合林相，沿途也有多處石、竹桌椅可休息野餐，因為林木茂密較少日曬，夏天溫度約在20幾度左右，是很棒的避暑勝地。

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中部玩水秘境推薦

水雲瀑布，位於苗栗泰安汶水溪，路程中會經過好幾個深潭，非常適合游泳與跳水，溯溪三寶記得要準備好。

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南部避暑步道

1.八通關古道

八通關古道是台灣的國定一級古蹟，堪稱西部版錐麓古道，興建於西元1875年，目前開放的路段，途中會經過雲龍瀑布和父子斷崖。雲龍瀑布可分三層，總落差達100公尺以上，垂直於峽谷非常壯觀。

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2.眠月線

沿著鐵軌走在古木參天的蓊鬱林間，彷彿走著走著就進入了時光的隧道

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3.玉山前峰

玉山前峰以石瀑聞名，需手腳並用攀爬，距離短，單程為0.8K，路程雖短但因地形關係還是有點挑戰，但同時也非常好玩，在玉山群峰之中，算是比較親民的一座百岳。

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南部玩水秘境推薦

牛角灣溪瀑布群，位於屏東瑪家鄉的牛角灣溪瀑布群，下游很適合親子來溪邊烤肉（垃圾記得帶走），上游有很漂亮的瀑布可以跳水，一路上會經過幾個深潭也非常適合游泳！歡迎攜帶溯溪三寶來探險，是個非常適合新手的路線！

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請記得從事任何戶外運動要評估好自身能力與風險，擔心的話可以跟團！但還是要做好功課！

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橘子貓的產品主軸很簡單，就是往戶外跑，第二就是流汗動起來。帶你心靈上享受真正的大自然，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。從今天起，自在的心靈洗滌之旅，由橘子貓為您啟航。

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