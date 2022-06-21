闖入精靈的世界！走進夢幻森林「加里山」　360度山頂眺望超壯觀

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加里山位於苗栗南庄鄉，海拔2220公尺，因形似富士山，又被稱「台灣富士山」，是苗栗縣最高的山，小百岳#34，有一顆一等三角點，夏天是避暑勝地，冬天是幽靜森林。加里山擁有360度超壯觀三角點、走在步道上享受森林的環繞音響以及非常有趣的攀繩路線，使他在近幾年成為非常有人氣的中級山，步道綿延在森林中，被高聳的柳杉與茂密的蕨類包圍著，我們就像森林小精靈一樣在秘境裡散步著，非常舒服，不管你是登山新手或是老手想來練腿力或是想在森林野餐耍廢的朋友們，加里山一定要推薦給你！

圖片來源：橘子貓TTtrips

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加里山基本介紹

海拔：2220公尺，爬升約900公尺

登山口：鹿場登山口、大坪登山口

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鹿場登山口的入口⬆

交通：

1.大坪登山口：google導航至「一葉蘭蘭園專區」，再往上開大約10分鐘，或導航至「24.523969, 120.999671」（路邊停車）

2.鹿場登山口：google導航至「加里山登山口森林露營區」（停車場）

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鹿場登山口處有停車場還有洗手間可以使用⬆

路線:

1.大眾路線：6-8小時 > 鹿場登山口-加里山（原路來回）

2.中難度路線：6-8小時 > 大坪登山口-杜鵑嶺-加里山-大坪林登山口（Ｐ型路線）

3.高難度路線：10-12小時 > 鹿場登山口-哈堪尼山-加里山-鹿場登山口(哈加縱走)

圖片來源：肉比頭

gpx 健行筆記:

鹿場登山口(原路來回): •鹿場登山口出發

大坪登山口（Ｐ型路線）: •大坪登山口出發

加里山特色與天氣

1.週末的加里山是菜市場，建議平日去或是提早出發避開人潮(6:30前抵達比較保險)

2.加里山三角點中午過後容易起霧變成白牆，建議中午前登頂比較容易看得到大景，鹿場登山口到三角點慢慢走大約四小時，可以自行抓出發時間

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12點左右到達三角點，雲已經開始慢慢聚集過來了⬆

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這是三角點的另外一個方向，可以遠眺聖稜線和玉山，非常壯觀！⬆

3.整趟走起來也要6-8小時，登頂請別勉強，留在山屋吃東西也是不錯的選擇

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山屋很適合休息跟避雨，不想繼續往前的可以在這休息野餐⬆

加里山玩法

1.一日單攻:單攻的話，建議7:30前抵達登山口

2.二日健行+住宿:加里山附近有很多露營區，不妨前一晚先住在登山口附近，就不用那麼早起囉！

加里山地形

1.加里山有很多樹根地形，走的時候要小心滑，一不小心就很容易扭到腳或滑倒

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樹枝地形很多⬆

2.在登頂前500公尺左右有很好玩的攀繩地形，可以準備手套

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攀繩時，保持三點不動一點動原則，很安全的不用擔心⬆

3.加里山前段會經過風美溪，山友有架設木橋要小心走

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風美溪也是溯溪聖地，有時間的話可以在此野餐⬆

4.加里山岔路與捷近其實蠻多的，布條跟指標要看清楚然後下載離線地圖隨時確認自己的位置

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登山時避免迷路的方式就是看清楚布條、指標並搭配離線地圖⬆

加里山行前準備

1.如果你預計要攻頂的話，請準備好基本的體能，降低意外的發生

2.加里山因樹林茂密，在森林裡天黑得比在平地還快，記得要帶頭燈喔！

3.叉路多記得先做好功課，還有下載離線地圖

一日健行裝備要準備什麼可參考⬇

一日登山健行裝備檢查表

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橘子貓的產品主軸很簡單，就是往戶外跑，第二就是流汗動起來。帶你心靈上享受真正的大自然，還能鍛鍊身體的健康，越動越快樂。從今天起，自在的心靈洗滌之旅，由橘子貓為您啟航。

延伸閱讀： 台版富士山｜加里山登山步道一日新手健行路線

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