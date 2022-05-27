百變的山！ 一訪再訪的笠頂山 穹頂大廳、笑傲樹屋、稜線上夜景絕對不會失望

笠頂山，北大武西稜的第一個小山頭，也是屏東小百岳之一，有數條不同風格、難度的登山步道，環境宜人又多變， 重點是離家不到20分鐘車程就可以到登山口，笠頂山成為了我較長登山行程的行前訓練場，登玉山的訓練、登北大武的訓練、登霧頭山的訓練，登...笠頂山總是在這裡。得到了新鞋也是先到笠頂山走走，背了新背包也是上笠頂山試用，過境期賞鷹？上笠頂山準沒錯！約朋友來屏東玩，也是先走個笠頂山，堪稱是cp值最高的山了。笠頂山路徑為典型的熱門郊山型態－有很多的小岔路，時而走上不同的道路，有不同的感受。當我想一個人安靜地走，不想跟太多人交流，會選擇走四號路線，因為那邊的人比較著重在訓練，給彼此很大的安靜與空間；若我想與人多點互動，則會走三號路線，那裡的人多是全家或朋友群體出遊，嘻嘻哈哈氣氛歡樂。直到上個周末，還在發現新的路徑、新的美景、新的林相、新的沒到過的角落，我想這就是笠頂山，讓我百爬不厭的原因吧！

上個周末走進的美麗森林。

笠頂山其中一條步道上的「房子」，售價會不會跟我戶頭裡的錢一樣呢?? It’s a sign. (此玩笑請參考俗女養成記第一季第8集)戴好頭燈做好準備，夜爬笠頂山也別有一番風味！有別於白日川流不息的人潮，夜晚的笠頂山寧靜祥和，比起白天炙熱豔陽下爬山來的輕鬆愜意，白天裡熟悉的路徑，也特別適合用來練習夜間行進技巧。屏東的夏季夜晚動輒30多度，若是沒冷氣的可憐人，可以上山投靠笠頂山，帶著簡單的睡墊跟睡袋，或是帶個吊床，還可以加蚊帳，即可夜宿笠頂山。涼風徐徐，稜線上的夜景絕對不會讓你失望，再讓清晨登頂完路過的山友阿伯把你喚醒，多麼浪漫喔喔喔~~

吊床+蚊帳是夜宿笠頂山的好物。

夏季夜宿笠頂山的美景。笠頂山的某一個步道，有一大圈高大的樹木圍成像是「穹頂大廳」，地上長著可愛的草花，第一次造訪即感到前所未有的放鬆，從那時候開始我默默把這裡當成是我的「客廳」，偶爾背著背包，帶著地布、書、想吃的零食飲料、望遠鏡，走完預定的訓練行程，再到客廳裡鋪上地布，愉悅的賞鳥看書野餐，真的當成是自己的家，山會使人心靈寧靜，是個凝聚想法的好地方！

我在笠頂山的「客廳」。當然，因為來笠頂山的人多，有時候也會有不少人為物品在山上留下，例如某個小範圍會被圍起來擺上桌椅棚架，成為固定的人群上山休憩聚會的場所，或是種植一些外來種花卉，當你循著步道上山，一不小心還可能轉錯岔路誤闖他們的遊憩「空間」，引來一陣尷尬。過多的人造物與外來植物我是不樂見的，但仍尊重當地有這樣的郊山生態，我和朋友笑稱我們好像走在一個龐大的蟻穴中，時而誤闖了他們的穴室，試著用一種比較幽默的角度看待。笠頂山的樹屋，也是一絕，自去年八月看見張貼在樹上的公文，告知「屋主」要限期拆除，公文上的樹名還誤判為檸檬桉，而至今樹屋仍傲然立於麻六甲合歡上，彷彿帶著一絲戲謔與世俗背道而行。

笑傲笠頂山的樹屋，在陽光下還蠻美的。

樹屋還不忘垂下勸世箴言，告慰眾生。綜合上述各種趣事，笠頂山實是一座百變的山，也是可讓我一訪再訪的百名山，繼續爬笠頂山，不如說繼續玩笠頂山吧！或許哪一天，也可以跟朋友來一趟想很久的笠頂山上北大武之旅❤️

我覺得笠頂山最美的視角。