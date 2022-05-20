山洞、斷崖、岩壁！ 太魯閣「綠水步道」健行　親近花蓮超壯觀的自然美景

清明連假又來到花蓮玩了，早上離開住宿旅館後直奔太魯閣，這幾天看著新聞，每天確診都破百例，只好選較冷門一點的綠水步道來避開人群。8:20來到綠水合流遊憩站，有停車場可停車，雖然已經暫停營業，但是公廁還是有水可以使用。

停好車後，走到對面綠水地質館就能看到綠水步道的指標。

綠水地質館

叉路口，左邊是綠水文山步道全長5.5k,看牌子上是寫說需要申請入山證才能進入，右邊是綠水步道。

山洞裡伸手不見五指，一個人走感覺怪恐怖的，還好只有短短30公尺，轉個彎就有光線了。

前面1K比較要小心落石

過1K後就可以悠閒的散步了

弔靈碑～日治時期設立

一路都沒遇到人，只有聽到蟲鳴鳥叫及溪水的聲音。

接近合流露營地時，儘量靠左側行走，並注意落石。

9:00來到合流露營地，這邊有公車站牌，可以坐去地質館，票價25元，或是用走的，約不到10分鐘的路程。

儘量靠邊走，注意車輛。

往上看可以看到剛剛走過的山洞

9:10回到停車場，綠水步道輕鬆簡單好走，只是要注意有落石的風險。

離開綠水地質館後，原本是想說時間還很早，來布洛灣碰碰運氣，看能不能不用預約就能走一下山月吊橋，結果還是要預約才能進入。

既然來了，順便逛了一下環流丘步道再離開。