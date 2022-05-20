山洞、斷崖、岩壁！ 太魯閣「綠水步道」健行　親近花蓮超壯觀的自然美景

健行筆記／ 健行筆記傑

6bf8ac69c29c592e319b40d30467d001.jpg

清明連假又來到花蓮玩了，早上離開住宿旅館後直奔太魯閣，這幾天看著新聞，每天確診都破百例，只好選較冷門一點的綠水步道來避開人群。8:20來到綠水合流遊憩站，有停車場可停車，雖然已經暫停營業，但是公廁還是有水可以使用。

773c17eeabf9906dab91a4e9d52ff9be.jpg

4b89d30a513a57a51253070a61b881f1.jpg

05f21725ed2268977dd0758da05898ce.jpg

停好車後，走到對面綠水地質館就能看到綠水步道的指標。

0e034fc61ab469e784e5f8f3b762443a.jpg

綠水地質館

c3ebcefd6c17be55ce15edb79461906f.jpg

16042fa3f9857e949635793d7c659c7a.jpg

f39f8d7d4c66fc12a9d1851a7383b456.jpg

叉路口，左邊是綠水文山步道全長5.5k,看牌子上是寫說需要申請入山證才能進入，右邊是綠水步道。

5b1a918d675d7e1a1460c541a2e290de.jpg

639a7543bcb70845f251dc0228683058.jpg

6d0640f946fb490fa213185455aa02bd.jpg

山洞裡伸手不見五指，一個人走感覺怪恐怖的，還好只有短短30公尺，轉個彎就有光線了。

9eb94ff3bdb2cdb50cb1356f5e80fb13.jpg

2346ccfff8fb494f799f2879fbaa9af2.jpg

f5dcc8ced092fb953861e4ec387ed4a8.jpg

0d4bf12a92368880fe160444cda4c477.jpg

0bb8b3f2433f6d55dc8d7d6d69bb9e65.jpg

73b42eb0ac8d393ba6707ccd8cafd6dd.jpg

0e8e39638190130b55bd69ba4fc94172.jpg

前面1K比較要小心落石

2c7c228d6ea74e8877f436b3af4efb38.jpg

cc4143a9a94b76f3363cc374473c1272.jpg

10f147a48b961d9e2f5c54f283df80e8.jpg

過1K後就可以悠閒的散步了

79889d33add64cf7afc05e33dcbeeba6.jpg

b19d3be703d456a08c4c2e83e6267965.jpg

弔靈碑～日治時期設立

cc0109f1995837d703e54c8d040a380b.jpg

b1ff17a5cc061b2b575f1c19ddfe1adf.jpg

ea95bbc903737cc258505d1e7ae98b4d.jpg

一路都沒遇到人，只有聽到蟲鳴鳥叫及溪水的聲音。

0c4535ed1e73ae8bd5468cec9740fbb9.jpg

接近合流露營地時，儘量靠左側行走，並注意落石。

f0d2aec122ef207bc371cb13ac6513ce.jpg

9:00來到合流露營地，這邊有公車站牌，可以坐去地質館，票價25元，或是用走的，約不到10分鐘的路程。

57672254043ebd597f06d8403283e8ec.jpg

c8aef548024a4398de74e7e874535d96.jpg

8c35ad2f4335baab3f5cd07f8b3bfd8e.jpg

儘量靠邊走，注意車輛。

b2eb811a10b904ef297fdf0adae1156e.jpg

往上看可以看到剛剛走過的山洞

327025d6fc43731f49ec5885965ad689.jpg

62df00a4aac0988403bd19795c5c1c7d.jpg

b4be712a6a5b871cdd20ef42a403a733.jpg

9:10回到停車場，綠水步道輕鬆簡單好走，只是要注意有落石的風險。

87cd72f1a2ae96cefc6a051b5a1221e9.jpg

離開綠水地質館後，原本是想說時間還很早，來布洛灣碰碰運氣，看能不能不用預約就能走一下山月吊橋，結果還是要預約才能進入。

b4fbd4df99782e89686a683a5246fcf9.jpg

9526d760dbe9f0bb359f43b8b5726431.jpg

4be997bcd90be1062b42a3883f45905b.jpg

72b2a7ccf66bb30664d91eaf5cf3f3d2.jpg

5764f625860b92e5560a0050069a6886.jpg

70d609866787123b540519c65743e130.jpg

a91c4b3cad20d3395a8fdb4080558bbf.jpg

7793ec3d6dad1c7e507f8a07c8815ad8.jpg

273a0be8e2e935434d1dab6abb6012e4.jpg

既然來了，順便逛了一下環流丘步道再離開。

步道 露營 連假

延伸閱讀

草嶺公路剛完工就落石　S型彎道考驗駕駛開車技術

埡口大崩壁「蜘蛛人」峭壁上搏命 全力拚4月底通車

草嶺公路坍 女議員徒手搬大石喊：不希望有人受傷

落石擊中登山客臉部口鼻大量出血 急派直升機後送就醫

相關新聞

山洞、斷崖、岩壁！ 太魯閣「綠水步道」健行　親近花蓮超壯觀的自然美景

清明連假又來到花蓮玩了，早上離開住宿旅館後直奔太魯閣，這幾天看著新聞，每天確診都破百例，只好選較冷門一點的綠水步道來避開人群。8:20來到綠水合流遊憩站，有停車場可停車，雖然已經暫停營業，但是公廁還是

大千豐富樣貌！ 我的不厭山「大屯山系」充滿想像 每回走過必有新發現

私の百名山-大千大屯不厭山 一樣的大屯 卻又那麼的不一樣從春的百花爭妍 到夏的萬物滋長經秋的蕭瑟寂寥 終於冬蓄勢蟄伏四季交替更迭 萬物蠢動輪番登場在時空氣候交互作用下 造就大屯大千豐富樣貌我是特

吃吃喝喝超CHILL走法！ 台北大縱走「第七段」入門全攻略 指南宮千階步道走起

這次第一次走台北大縱走，因為同行友人想先從入門步道開始走起，所以就先選了第七段。大家討論後，直接選指南宮步道作為起點，若要使用健行筆記 APP 收集寶石，第六段到第七段這段之間銜接也沒有任何寶石 (

人生第一顆中級山！ 獨攀關西「外鳥嘴山」 從電玩宅到戶外宅的探索關鍵

外鳥嘴山～是我的【私の百名山】，也是我人生第一顆中級山，更是開始我爬山生涯的傳送門，為什會開始爬山? 謝謝2004年覺醒的自己 時間回到2004年4月12黎明前，熬夜打電玩到週一清晨，整整8小時

輕量化補給好選擇！百岳練習場「虎加虎單日縱走」&隨身行動補給策略分享

虎加虎縱走是鍛鍊體能（心肺、肌力）的好所在，沿途風景美麗，下山還能泡泰安溫泉，是閒來無事時，就會想走一趟的路線。它CP值高，強度也足夠，來回距離 17 km，爬升降約 1,800 m，稱它為百岳練習場

完登寶島第一尖！「半百夫妻」征戰50+50=100座，在中央尖山擁抱喜悅的眼淚

有多少對夫妻同登中央尖山，我不知道。但我相信每一對都很難不在山頂擁抱哭泣。#因為那是一種堅持創造生命中獨特回憶的喜悅眼淚！年過半百才開始爬山的弱腳夫妻，在2022/03/14白色情人節這天，完登寶島第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。